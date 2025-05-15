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全美10大最佳夜市 金山華埠夜市第一 日落夜市第五

編譯組╱綜合報導
「華埠夜市」是評選全美排名第一的最佳夜市。(取自美化華埠行動委員會臉書)
「華埠夜市」是評選全美排名第一的最佳夜市。(取自美化華埠行動委員會臉書)

食物與音樂，入夜之後的狂歡。舊金山非常成功的夜市活動，是目前在這個城市的最好聚會方式之一。「今日美國」(USA Today)公布「全美十大最佳夜市」名單，舊金山兩個夜市躋身前五名。

「SFGATE」報導，舊金山「美化華埠行動委員會夜市」(BeChinatown Night Market)今年已於5月9日展開2025年活動序幕，當地人稱為「華埠夜市」(Chinatown Night Market)，成為評選全美排名第一的最佳夜市。

「日落夜市」(Sunset Night Market)去年夏天吸引了2萬人來到活動地點Irving Street，在全美十大夜市名單排名第五。另外，南加州亞凱迪亞(Arcadia)「626夜市」(626 Night Market)則排名第四。

「今日美國」專家小組根據夜市攤位的多元化、道地美食、活潑氣氛、精采遊戲與表演，對全美夜市進行提名評比，由讀者們選出十大入選名單。

根據評選共同主辦單位「Civic Joy Fund」介紹，華埠夜市將Grant Avenue夜市舉辦地點變成舞龍舞獅與特色美食的戶外盛宴，夜市於每個月的第二個周五舉辦，一直持續到10月。

根據「KTVU-TV」電視台報導，這個夜市於2023年11月首次舉辦，以迎接亞太經合會議(APEC)，之後活動規模擴增了兩倍，目前有40個攤位、延展至七個街區。主辦單位表示，每場活動都會吸引1萬5000人至2萬人，來到舊金山華埠參加精彩夜市活動。

在舊金山市內，「日落夜市」一年舉辦兩次，今年夏天舉辦時間為8月30日以及9月27日。去年，這個夜市活動範圍自19th至26th Avenues，整場活動就像是個歡樂聚會，到處都是現煮美食，還有臭豆腐吃貨比賽。今年夏天的夜市慶祝活動，將包括一場嶄新的榴槤吃貨大賽(僅有9月27日當天)、嘉年華會遊戲，以及超過50個攤位與貨車美食區、飲料與其他食品。

舊金山 華埠 亞凱迪亞

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