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罰單大增被指執法過於嚴厲 金山停車之爭愈演愈烈

編譯組╱綜合報導
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舊金山市停車大戰白熱化，在過去的12個月裡，舊金山交通局的停車罰單收入增加了近千萬美元。（電視新聞截圖）
舊金山市停車大戰白熱化，在過去的12個月裡，舊金山交通局的停車罰單收入增加了近千萬美元。（電視新聞截圖）

舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，幾個月來，舊金山人一直在網上抱怨停車執法力度加大，以及他們認為過於嚴厲的罰單。

去年4月，舊金山市交通局（SFMTA）宣布，自疫情以來，其執法團隊首次實現了全員到位。自那時起，該局已通過逐區嚴厲打擊，獲得了超過1億2600萬美元的停車罰單收入，比前一年增加了1600萬美元。

報導發表後，SFMTA發言人對這一數字提出異議，稱在計入未支付和撤銷的罰單後，增加額接近900萬美元。儘管進行了打擊，但總體罰單率並未恢復到疫情前的水平。

但公開數據顯示，該機構對一些特定的違規行為開出的罰單要多得多，包括在人行道或自行車道上停車以及堵塞行人穿越道（crosswalks）。從2023年的前三個月到 2024年的前三個月，在人行道（sidewalk）上停車的罰單數量猛增了40%以上，今年前三個月又增加了3%。

在加大當面停車執法力度的同時，市政府還在關閉海傍公路（Great Highway）等道路，禁止汽車通行，將更多的街道空間用於自行車道和交通疏導設施，並安裝攝像頭來抓拍超速者。這一切都讓一些駕車者感到，SFMTA一心想要把他們趕盡殺絕。

SFMTA發言人薩法扎德（Parisa Safarzadeh）表示，SFMTA並沒有向車輛開戰，並指出舊金山的汽車密度是美國各大城市中最高的。

並非所有人都對打擊行動感到不滿。來自Potrero Hill的化學家安迪（Andy）認為SFMTA做得還不夠。

他多年來一直撥打311舉報人行道上的汽車，「推著嬰兒車和坐著輪椅的人不應該在人行道上走之字，」他說，執法力度還可以加強。

一項新的訴訟稱執法隊故意突擊檢查 Excelsior等低收入社區，因為居民們 「不知道如何與市政廳抗爭」。SFMTA發表聲明稱，該局 「非常認真地 」對待公平問題。大多數公開的罰單記錄都沒有標註街區，但在標註了街區的罰單記錄中，金融區、米慎區（Mission） 和 田德隆（Tenderloin） 依次是罰單最多的地區。

SFMTA發言人提供的數據顯示，在過去三年中，約有三分之一的上訴罰單被駁回。

SFMTA還為貧困或遊民提供折扣及付款計畫，以及以社區服務代替支付罰款的選擇。

但最近由於以 「一毫米 」之差擋住鄰居車道而被罰108美元的Tom Ellis感到的是SFMTA的背叛，因為這與該機構幾十年來既定的行為模式背道而馳，是利用居民車主的支持來平衡帳目。

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