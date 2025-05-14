勇士柯瑞戴的一頂帽子 助灣區1公司業務成長100倍

柯瑞在不知情的情況下，為灣區一家企業帶來 10000% 的增長。（取自X）

據媒體SFGATE報導，在過去的三場比賽中，柯瑞 （Steph Curry）都沒有為勇士隊上場比賽。但在周六（10日）晚上，他為灣區 的一家公司帶來了終極改變。

當時柯瑞戴著一頂Laces的帽子出現在大通中心（Chase Center），Laces 是一家服裝公司，由聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）的一名校友創辦，他在灣區長大並生活在灣區。帽子上的 「灣區 」（Bay Area）兩個字倒過來寫並呈拱形，這是最近在與體育相關的時尚界很流行的一種造型，這讓Laces公司的首席執行長兼創始人Jeff Chu和他的團隊欣喜若狂。

「至少可以說，這是一個非常多事的夜晚，」Chu周一（12日）說，他在打開周六的比賽轉播時稍稍耽擱了一下，因為正在和孩子們玩耍。「我打開電視，比賽剛開始兩分鐘，史蒂芬就戴上了帽子。我當時就想，『天啊，這太瘋狂了』。」

消息立刻蜂擁而至，成千上萬的人都想擁有一頂屬於自己的帽子。「史蒂芬效應 」非常明顯：公司周六和周日（11日）的營業額是平時的100倍，增長了10000%。

隨著時間一分一秒地過去，柯瑞在第三場比賽中所戴帽子的各種配色和款式一一售罄。Laces公司迅速轉向收取預售款，以便在購買興趣激增時儲備一些未來的訂單。在莫拉卡（Moraga）長大的Chu還說，很大一部分訂單來自國際買家，這有助於擴大公司的客戶群。

令人啼笑皆非的是，Laces 公司甚至都沒打算把自己的商品寄給柯瑞。Chu說，他不知道這些帽子是如何在勇士隊更衣室內流傳開來的，但它們顯然很快就流行起來了。除了柯瑞，希爾德（Buddy Hield）也在第三場比賽後戴上了該公司生產的 「San Francisco baseball 」帽子。小裴頓（Gary Payton II）在本賽季早些時候也戴了一頂Laces帽。

但據Chu稱，LACES的主要目標實際上是在姓名、形象和肖像（NIL）領域為學生運動員（college athletes）提供幫助。該公司建立了自己的網站，讓運動員不僅能成為Laces的附屬會員，還能建立個人檔案，向其他潛在合作夥伴宣傳自己。

Laces對合作方式的透明度非常高：該公司為運動員提供賺錢的機會，讓他們通過聯盟連結與粉絲分享現有的 Laces設計，並有機會對未來的產品進行評估。網站上的幾款帽子設計都是由該公司的合作夥伴提供的，他們利用社交媒體引起人們對特定設計原型的興趣，然後Laces將其轉化為產品。

Chu創辦Laces公司已有近18個月，但公司的 「花名冊 」上已有來自全國各地的1000多名運動員。