我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：拜登掩蓋衰退 2024餐會認不出喬治庫隆尼

樂視CEO賈躍亭離婚了 前妻甘薇否認拿40億人民幣

勇士柯瑞戴的一頂帽子 助灣區1公司業務成長100倍

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柯瑞在不知情的情況下，為灣區一家企業帶來 10000% 的增長。（取自X）
柯瑞在不知情的情況下，為灣區一家企業帶來 10000% 的增長。（取自X）

據媒體SFGATE報導，在過去的三場比賽中，柯瑞（Steph Curry）都沒有為勇士隊上場比賽。但在周六（10日）晚上，他為灣區的一家公司帶來了終極改變。

當時柯瑞戴著一頂Laces的帽子出現在大通中心（Chase Center），Laces 是一家服裝公司，由聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）的一名校友創辦，他在灣區長大並生活在灣區。帽子上的 「灣區 」（Bay Area）兩個字倒過來寫並呈拱形，這是最近在與體育相關的時尚界很流行的一種造型，這讓Laces公司的首席執行長兼創始人Jeff Chu和他的團隊欣喜若狂。

「至少可以說，這是一個非常多事的夜晚，」Chu周一（12日）說，他在打開周六的比賽轉播時稍稍耽擱了一下，因為正在和孩子們玩耍。「我打開電視，比賽剛開始兩分鐘，史蒂芬就戴上了帽子。我當時就想，『天啊，這太瘋狂了』。」

消息立刻蜂擁而至，成千上萬的人都想擁有一頂屬於自己的帽子。「史蒂芬效應 」非常明顯：公司周六和周日（11日）的營業額是平時的100倍，增長了10000%。

隨著時間一分一秒地過去，柯瑞在第三場比賽中所戴帽子的各種配色和款式一一售罄。Laces公司迅速轉向收取預售款，以便在購買興趣激增時儲備一些未來的訂單。在莫拉卡（Moraga）長大的Chu還說，很大一部分訂單來自國際買家，這有助於擴大公司的客戶群。

令人啼笑皆非的是，Laces 公司甚至都沒打算把自己的商品寄給柯瑞。Chu說，他不知道這些帽子是如何在勇士隊更衣室內流傳開來的，但它們顯然很快就流行起來了。除了柯瑞，希爾德（Buddy Hield）也在第三場比賽後戴上了該公司生產的 「San Francisco baseball 」帽子。小裴頓（Gary Payton II）在本賽季早些時候也戴了一頂Laces帽。

但據Chu稱，LACES的主要目標實際上是在姓名、形象和肖像（NIL）領域為學生運動員（college athletes）提供幫助。該公司建立了自己的網站，讓運動員不僅能成為Laces的附屬會員，還能建立個人檔案，向其他潛在合作夥伴宣傳自己。

Laces對合作方式的透明度非常高：該公司為運動員提供賺錢的機會，讓他們通過聯盟連結與粉絲分享現有的 Laces設計，並有機會對未來的產品進行評估。網站上的幾款帽子設計都是由該公司的合作夥伴提供的，他們利用社交媒體引起人們對特定設計原型的興趣，然後Laces將其轉化為產品。

Chu創辦Laces公司已有近18個月，但公司的 「花名冊 」上已有來自全國各地的1000多名運動員。

柯瑞 灣區

上一則

加州首准 州農保險緊急調漲 房屋保費可提高17%

下一則

梅西旋風來襲 灣區球迷爭睹風采 擠爆下榻旅館

延伸閱讀

NBA／柯瑞無法上場 勇士瀕淘汰 柯爾：回去要多看影片

NBA／柯瑞無法上場 勇士瀕淘汰 柯爾：回去要多看影片
NBA／愛德華第三節狂飆16分 灰狼退勇士3：1聽牌

NBA／愛德華第三節狂飆16分 灰狼退勇士3：1聽牌
NBA／柯瑞腿傷充滿不確定性 權威記者曝：最快第6戰回歸

NBA／柯瑞腿傷充滿不確定性 權威記者曝：最快第6戰回歸
NBA／少了柯瑞 勇士G2開局被打爆 灰狼扳成1：1

NBA／少了柯瑞 勇士G2開局被打爆 灰狼扳成1：1
NBA／填補柯瑞傷退缺口 希爾德稱巴特勒害他穿錯褲子

NBA／填補柯瑞傷退缺口 希爾德稱巴特勒害他穿錯褲子

熱門新聞

全美民調：對華裔刻板印象依然存在。（記者李怡／攝影）

全美民調：逾1/4美國人認華裔對社會構成「威脅」

2025-05-12 02:19
來自加拿大的大統華超市將進駐舊金山大型商場。（電視新聞截圖）

亞洲超市逆勢進駐灣區 購物中心空置8年後掀爆買熱潮

2025-05-07 18:33
聖荷西13歲越裔少年阮桑尼獲得超過100所大學錄取，可能創下世界紀錄。（電視新聞截圖）

世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金

2025-05-06 16:49
洛杉磯加大電腦科學系錄取率較低，但畢業生年薪卻不如柏克萊加大。圖為柏克萊加大。(美聯社)

電腦科學系畢業生年薪 柏克萊加大比洛杉磯加大高3.3萬

2025-05-06 02:19
朱醫師認為可以使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。（cottonbro studio/ pexels）

灣區春季過敏遲來猛襲 專家建議這樣防範

2025-05-13 15:35
好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12

超人氣

更多 >
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普
金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制