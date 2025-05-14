梅西旋風來襲 灣區球迷爭睹風采 擠爆下榻旅館

瓦倫西亞旅館外等待一睹傳奇球王風采的球迷。（記者徐蓓蓓／攝影）

世界足壇巨星、阿根廷世界盃冠軍梅西 （Lionel Messi）本周隨邁阿密國際（Inter Miami）作客聖荷西 地區，將於周三（14日）在PayPal球場對陣聖荷西地震（San Jose Earthquakes）。消息一出，全灣區 陷入「梅西狂熱」，數百球迷連日聚集在梅西下榻的Santana Row區域的瓦倫西亞旅館外，只為一睹傳奇球王風采。

儘管這只是例行賽中的一場MLS（美國職業足球大聯盟）比賽，但梅西的到訪已讓這場比賽成為本周灣區最熱門的門票盛事，甚至壓過了勇士隊的季後賽戰況。賽事門票一開賣即刻售罄，轉售平台上的最低票價也飆破將近500美元。

周一晚間就有網友在社媒平台貼出梅西出現在瓦倫西亞旅館陽台上的照片。而周二一早就有眾多球迷守候在球隊大巴停靠的路口，試圖捕捉這位身披10號球衣的阿根廷老將進出畫面。而路口也早已被封鎖起來，並有安保把關。

來自聖荷西的孟內茲（Alexis Menez)表示，自己是專程翹班過來一睹偶像風采的。他表示，梅西對自己意味著一切。每當自己情緒低落的時候，看他踢球就給自己帶來很多快樂。自己經歷人生的起起伏伏也一直有他相伴。

來自庫比蒂諾的四名高中生則選擇在梅西昨日驚鴻一瞥的陽台對面蹲守。他們表示，球票太貴，而且不確定梅西最終是否會上場。打算開賽後再到場外去碰碰運氣。好在他們四人都已經錄取史丹福和麻省理工一類的名校，所以家長對他們的追星之舉也比較支持。

邁阿密國際目前在東區積分榜排名第四，梅西本賽季已為球隊攻入五球，是隊內最佳射手。聖荷西地震則位居西區第七，陣中同樣擁有昔日金靴得主馬丁內斯（Josef Martinez），本季已有六球進帳，領先梅西一球，為周三賽事增添不少看點。

在這股「梅西效應」帶動下，聖荷西不僅迎來足球迷盛會，也讓周邊商圈與飯店業者受惠。有業者指出，Santana Row一帶周中人流爆棚，飯店住房率飆高，堪稱小型觀光熱潮。