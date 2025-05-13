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加州「保護瀕危野花」 塢德賽開發住房受阻

編譯廖宜怡╱綜合報導
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灣區富裕小鎮塢德賽曾試圖拒絕建設新住房，但此次推動的住房建設卻遭州政府拒絕。圖為塢德賽著名的費羅麗莊園。（取自谷歌地圖）
灣區富裕小鎮塢德賽曾試圖拒絕建設新住房，但此次推動的住房建設卻遭州政府拒絕。圖為塢德賽著名的費羅麗莊園。（取自谷歌地圖）

三年前，矽谷富裕小鎮塢德賽（Woodside）聲稱自己是山獅保護區拒絕建設新住房，此舉激怒了加州住房官員，因為官員認為這是塢德賽為了規避住房法規想出來的藉口。塢德賽隨即放棄這一說法，開始推動住房建設。

然而，塢德賽最近發現，他們與州政府另一個部門在住房問題上又出現衝突。這一次，塢德賽大力推動一項住房開發案，加州交通廳（Caltrans）卻以保護瀕危物種為由（這次是野花不是山獅），禁止進行這項開發案。

這項開發案計畫在塢德賽一塊加州交通廳擁有的土地上建設200個可負擔住房單位，但交通廳稱會破壞北加州稀有白蛺蝶花（white fritillary）生長的野花保護區。

在出現這個問題前，前塢德賽市長蕭（Chris Shaw）和加州參議員貝克（Josh Becker）一直積極爭取州政府捐贈土地，稱這塊土地是提供當地勞工住房的最佳選擇。塢德賽目前平均房價為580萬美元，房價低於250萬美元的房屋在當地被視為「可負擔住房」。

蕭在塢德賽擔任過九年議員和兩屆市長，他花了數年時間在鎮上尋找可以建設可負擔住房的地方，甚至接觸史丹福大學討論他們在塢德賽擁有的土地，但得到的回答都是「不」。最終，他找到這個看似完美的地點：位於280公路和Farm Hill Boulevard之間占地22畝的土地。

一開始一切進展順利，但後來有交通廳官員發現，這塊土地有兩種被加州原生植物學會（California Native Plant Society）列為瀕危的稀有野花，土地也被標註為野花保護區。官員稱若有任何變化會通知塢德賽，但直到蕭和貝克於2024年卸任都未收到回覆。

蕭說：「加州一直強調住房危機，但突然有人告訴你：『不行，你不能在這裡蓋房子。』這真的是我們有必要糾結的事嗎？我覺得州政府在和我們玩「鄰避」（NIMBY）遊戲。」

貝克說：「我們面前有一個能為我們解決住房危機的大好機會，但州政府卻讓這項計畫寸步難行。我們談的是在州政府擁有、但未使用的土地上建設數百個新住房單位的機會。」

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