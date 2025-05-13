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AI進入矽谷城市議會 介入決策惹議

記者徐蓓蓓╱聖塔克拉拉報導
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聖塔克拉拉市官員近來在公開會議中使用人工智慧工具ChatGPT，引發對AI在公共決策中角色的關注與爭議。(取自聖塔克拉拉市府網站）
聖塔克拉拉市官員近來在公開會議中使用人工智慧工具ChatGPT，引發對AI在公共決策中角色的關注與爭議。(取自聖塔克拉拉市府網站）

據「聖荷西焦點報」報導，聖塔克拉拉市官員近來在公開會議中使用人工智慧工具ChatGPT，引發對AI在公共決策中角色的關注與爭議。

市議員考克斯（Kelly Cox）在2月11日的會議上表示，曾使用ChatGPT協助檢視與2026年世界盃相關的法律合約。市長吉爾莫（Lisa Gillmor）則在3月11日會議上稱，她用ChatGPT研究採購商Fanatics的競爭對手，並坦言「很喜歡這個工具」。兩人皆未回應媒體置評請求。

AI在地方政府中的應用並非新鮮事，聖荷西市已使用AI協助翻譯市政會議及改善交通安全。然而，隨著AI工具仍存在錯誤資訊風險，專家擔憂官員在不充分理解AI原理的情況下，可能會根據不準確的內容做出政策判斷。

市議員兼AI工程師朴凱文（Kevin Park，音譯）指出「AI並不是真正回答你的問題，它只是產出最有可能的回應，這取決於訓練資料，」他警告，政府不應輕易依賴由營利導向公司開發的AI工具。

市議員賈恩（Suds Jain）則對此持較正面看法，認為ChatGPT與Google搜尋相似，可即時提供參考資訊。他說：「AI助手能提升我們的工作效率，我不認為限制這些工具的使用對民眾有益。」

南加大包容民主中心主任羅梅洛（Mindy Romero）強調，隨著AI技術迅速演進，公共部門更需審慎評估AI所扮演的輔助或取代角色，並釐清其對政策形成的實質影響。

政治顧問羅賓遜（Rich Robinson）也提醒，ChatGPT不能取代專業知識。他提到2023年曾有律師因使用AI撰寫訴狀、卻引用虛構案例而遭處分，「使用AI時必須有查證能力，不能照單全收。」

為加強監管，聖荷西市去年成立「政府AI聯盟」，集結逾250個公部門共同制定AI應用守則。聖塔克拉拉市也是成員之一，並已成立AI工作小組，預計今年內推出相關政策。

「我們支持適當地在職場中使用AI，並正評估相關規範與防護措施，」市府發言人德拉維加（Janine De la Vega）說，「AI正在、也將持續改變我們的世界。」

AI ChatGPT 聖荷西

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