最新報告：2008年以來 屋崙警員加班費支出2.36億元

新報告顯示，自2008年以來，屋崙警察局的加班費已耗資2.36億美元。（電視新聞截圖）

據ABC 7 News報導，屋崙 的一些工會表示，如果不能解決屋崙警察局的加班費問題，該市就無法解決預算問題。

國際專業與技術工程師聯盟IFPTE 第21分會副主席瓦爾（Julian Ware）說：「這影響了提供城市所需的其他重要服務的能力，如圖書館、公園、夏季食品計畫等。」

該工會是發表題為 「更明智的公共安全：屋崙路線圖 」（ Smarter Public Safety: A Road Map For Oakland）新報告的三個工會之一，報告對警察局的加班費支出提出了質疑。

「去年，警察局的加班時間幾乎達到了50萬小時，」瓦爾說，「這有點令人震驚，因為這比我們在疫情 發生前所看到的大約多出了15萬到17萬小時。」

報告稱，自2008年以來，警察部門的超支已使屋崙損失2億3600萬美元的儲備金。報告利用市政府提供的數據稱，2019至2020財年的加班費預算為1500萬美元，而在6月結束的本財年，加班費預算膨脹到了5500萬美元。

「我們指出這一點的唯一原因是，其他安全部門並沒有遇到同樣的挑戰。消防部門沒有加班費的問題，灣區 的其他城市也沒有這個問題，」瓦爾說。

報告稱，這種 「長期存在的模式 」阻礙了城市收入盈餘的積累。而且，「信用評級機構的降級表明，該市需要證明自己有能力管理公共安全領域的超支，以避免信用評級進一步下調」。

報告的主要發現之一是，警察的加班時間並沒有隨著警員人數的增加而減少，甚至沒有隨著犯罪率的下降而減少。警官工會主席阮輝（Huy Nguyen，音譯） 說，這是人員配置的問題。

阮阮輝說：「我們不是一個月後再來處理搶劫案的機構。」

他說警察的工作是不可預測的，警察必須工作到任務完成為止。他指出，最近的另一份報告稱屋崙需要877名警官，而目前的編制為669人；由於警員人數不足，警察別無選擇，只能加班。

「上周末的五月五日節（Cinco de Mayo）就是一個很好的例子，我們迫使我們的警員比輪班警員工作更長時間，我們還迫使夜班警員提前上班，」阮阮輝說。

屋崙市目前的預算提案計畫在未來兩年內新建六所警校，每年招收約60名新警員。但阮警官認為，這對每年流失約60名警員的警局來說影響不大。