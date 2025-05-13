捍衛出生公民權 邱信福前往華府 推初步禁令全美適用

在評價川普上任百餘天的執政成果時，邱信福稱「對舊金山華埠是毀滅性的打擊」。（記者王子涵／攝影）

舊金山 市府律師邱信福（David Chiu）前往華府，將出席聯邦最高法院定於15日召開的「出生公民權」（Birthright Citizenship）訴訟首次聽證會。他強調，這場訴訟不僅關係到數百萬移民子女的基本公民權，更攸關全國法治與民主根基的穩固。

「我們捍衛的是憲法第14修正案所賦予的基本權利，」邱信福說，「如果你在美國出生，就應當是美國公民，這是一項百餘年來不容質疑的原則。」

邱信福表示，川普 在1月20日上任當天便簽署行政令，試圖限制非法移民 子女自動取得公民身分。舊金山市府律師辦公室，聯合加州檢察長邦塔（Rob Bonta）、康州首位華裔檢察長唐偉廉（William Tong）在次日便提起訴訟。

目前，全美13個上訴巡迴法院中已有3個頒布禁止川普執行該行政令的初步禁令，其中包含加州所在的第九上訴巡迴法院。

邱信福表示，最高法院15日的聽證會，將聚焦於初步禁令是否應適用於全國，或是僅限於已裁決的三個巡迴法院轄區。他說：「另外八個尚未裁定的巡迴法院轄區內，聯邦政府可能得以推行其反移民政策。換句話說，我們可能會面臨一種情況：一個人是否擁有出生公民權，竟然取決於他出生的時間與地點。這將在全國範圍內造成極大的混亂，也違反憲法精神。」

邱信福警告，若川普廢除出生公民權的行政令生效，可能會造成一代、數十萬在美出生的嬰兒成為「無國籍人」，日後在就學、就業、旅行及獲取醫療資源等方面都會面臨嚴重障礙。

除出生公民權訴訟外，舊金山市在過去103天內共對川普政府提出六宗訴訟，內容包含教育、住房、勞工、移民庇護等方面。在評價川普上任百餘天的執政成果時，邱信福稱「對舊金山華埠是毀滅性的打擊」。