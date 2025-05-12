紀錄片「女人世界」談已故92歲華裔舞女故事 令人動容

「女人世界」（Chinatown Cha-Cha）11日在華埠大明星劇院（Great Star Theater）上映，作為母親節的特別活動，能容納500人的劇場座無虛席。（受訪者提供）

一部聚焦華人舞女的紀錄片「女人世界」（Chinatown Cha-Cha）11日在舊金山華埠 大明星劇院（Great Star Theater）上映，作為母親節的特別活動，能容納500人的劇場座無虛席。這部由中國導演楊圓圓（Luka Yuanyuan Yang）執導的電影，上周分別在史丹福大學、亞裔電影節等放映，揭開了20世紀舊金山華埠夜總會文化的神祕面紗。許多灣區華人女性在觀影後感動流淚。

「女人世界」聚焦曾於1930年代末，華埠紫禁城夜總會（Forbidden City Nightclub）已故風情舞表演者、最后一位老板余金巧（Coby Yee）的故事。她見證了舊金山華埠夜總會的黃金年代，在片中是極具魅力的主角之一。她在92歲高齡時，仍與舊金山的華裔 長者舞團「Grant Avenue Follies」一同登台演出。余金巧於2020年辭世。

楊圓圓在紀錄片網站陳述到，「我原本只是想做一個結合檔案和歷史的錄像裝置作品，探索那些被忽視的女性故事，但當我遇見華裔長者舞團，她們如此有生命力、親切又迷人，尤其是92歲的余金巧還能在台上熱情起舞，我就知道我必須拍成一部紀錄片，才足以呈現她們的美與魅力。」

楊圓圓指出，由於「排華法案」和地方法規的限制，華裔美國人幾乎只能在華埠內工作與生活，使該區逐漸成為遊客趨之若鶩的觀光熱點。

「當時許多美國人甚至從未見過亞洲人，」她說。對當時的華裔女性而言，這些夜總會提供了難得的工作機會，也讓她們得以在舞台上塑造自己的形象。

觀眾陳女士說：「92歲老人仍然如此熱愛生活，真是讓人動容！華人談及夜總會文化、排華法案似乎都是我們族群以及後代的原始創傷，但余金巧和她的華裔長者舞團不被歲月打倒，展現旺盛的生命力，這值得每一位後背學習。」