全美民調：逾1/4美國人認華裔對社會構成「威脅」

全美民調：對華裔刻板印象依然存在。（記者李怡／攝影）

儘管新冠疫情 爆發已經五年，美國社會對亞裔 、尤其是華裔 族群的誤解與敵意，卻沒有因此減退，反而有升高的趨勢。根據5月1日公布的全美STAATUS Index民調，超過四分之一的美國人認為華裔美國人對社會構成「威脅」，亞裔族群在歸屬感、安全感和被信任程度上，仍是美國主要族群中最邊緣的群體。

這份調查指出，63%的亞裔美國人表示在日常生活中至少有一個場景感到不安全，同樣比率的人擔心自己在未來五年內會因種族、族裔或宗教而遭遇歧視。相比之下，白人受訪者中僅有33%有相同擔憂。

疫情高峰期間，針對亞裔的仇恨犯罪在全美各地激增。根據舊金山市府資料，從2020年到2021年，當地反亞裔仇恨犯罪激增了567%，許多攻擊事件針對的是年長者，即使媒體焦點逐漸淡出，社區中的恐懼感仍然揮之不去。

「雖然現在敢自己出門，但我們這個年紀的老人家還是會盡量只在唐人街附近活動，」來自屋崙70歲的朱女士受訪時表示。

值得注意的是，今年調查中有40%的美國人表示認為亞裔美國人「更忠於原籍國」而非美國，這是該指標創下歷年新高。去年此數字為37%，顯示疑慮未見趨緩。

這類「外來者」的印象不僅傷害社會凝聚力，也實際影響亞裔在政府、媒體與企業等公共領域的信任門檻與機會，特別對華裔族群的政治參與與言論自由形成壓力。

面對長期的標籤與排擠，灣區多個亞裔社區組織持續推動歷史教育與文化倡議。華人權益促進會（CAA）多年來倡導將亞裔歷史納入加州中小學課綱，並透過展覽、公眾藝術與社區計畫，提升社會對亞裔貢獻的認識。

「很多人不知道，亞裔其實在美國平權歷史中一直是關鍵角色，」CAA政策總監李申申（Anni Lee）表特別提到19世紀的黃金德案（Wong Kim Ark v. U.S.），為美國出生公民權奠定法律基礎，「這不只是亞裔的權利，也是其他族群的權利基石。」

舊金山亞裔人口占比超過37%，是全市最大的族裔社群之一。在數據背後，亞裔所面臨的孤立與誤解，提醒社會「多元不只是口號」，更需要制度支持與文化改變。