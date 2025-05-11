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靠2個輪子運送…新移民外送團隊 金山餐飲業救命稻草

編譯組／綜合報導
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主要由移民組成的外送團隊成為舊金山市中心餐飲業的救命稻草。（電視新聞截圖）
主要由移民組成的外送團隊成為舊金山市中心餐飲業的救命稻草。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，一個蓬勃發展的打工生態系統，為原本頹廢不堪的舊金山市中心購物中心及其數十家快餐店注入了活力。

他們就是DoorDash和Uber Eats依賴的獨立承包商的零散勞動力。他們大多是新移民，騎著兩個輪子在城市裡滑行，根計算，每小時的工資只有八美元，其中還包括訂單之間令人痛苦的等待時間。

這些快遞員大多來自尼泊爾，也有委內瑞拉和摩洛哥人，他們每天騎著租來的小型摩托車式（moped-style）電動自行車（e-bike）行駛150哩 ，比汽車便宜，也無需駕照。車上裝著壽司或裝在保溫盒裡的卷餅。

由於市中心的復甦仍然遙遙無望，這些外賣訂單成了在舊金山中心餐館經營者的救命稻草。

送貨員所提供的價值是要付出個人代價的，如果他們在100次送貨中累計6次遲送，公司可能會停用他們的帳戶。還有一些脾氣粗暴或高度維護的顧客，他們可能會從門框裡搶走食物，從取餐地點走開，或者忘記留下公寓樓的密碼。還有人因為訂單出錯而大發雷霆，派送貨員去解決價值五元錢的訂單。

新移民送餐員還有語言障礙，所以大多專注於低層次的快餐訂單，這些訂單更直接，但賺的錢更少。許多人把這份工作當成全職工作，每天工作12小時，掙100到150美元不等。其中一部分用來支付自行車租金，每月約330美元。

爾灣加大（UC Irvine）法學教授杜巴爾（Veena Dubal）在審視舊金山的小型摩托車從業人員時，看到了多方面的剝削。她表示，送餐平台繞過了提供設備、安全的工作條件和生活工資這一責任，根據加州法律將自己定位為 「網路公司」。雖然選民批准的第22號提案（Proposition 22）保證送餐員在送餐途中每花費一小時，就能獲得當地最低工資的120%，但這並不包括等待時間。

舊金山送餐市場的競爭也尤為激烈。在舊金山市中心和屋崙，已經有很多人創建了DoorDash送餐帳戶，截至四月下旬，一些郵遞區號已經滿員。

儘管一些外賣送餐員承認他們喜歡獨立承包商的自由，但也很快承認了其弊端：工作難以預測，報酬可能大起大落，工作幾乎沒有任何保障。

但這份工作可以支付房租，提供一點錢寄回家，幫助他們在這個負擔不起的城市的邊緣生活，推動這個城市的經濟復甦。

主要由移民組成的外送團隊，多數騎著兩個輪子在城市裡滑行。（美聯社）
主要由移民組成的外送團隊，多數騎著兩個輪子在城市裡滑行。（美聯社）

舊金山 移民 爾灣加大

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