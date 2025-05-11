金山「打破循環基金」啟動 改善遊民問題

舊金山一處已投入使用的無家者小屋。（記者李怡／攝影）

各位讀者大家好，在本期專欄，我想和大家聊聊打破循環基金。

想必關心新聞的讀者已經知道了，在過去的周四，我宣布了一個名為「打破循環基金」正式啟動。

「打破循環」是我上任以來一直宣揚的應對舊金山 無家可歸者策略。但舊金山未來兩年正面臨接近十億元的財政赤字，我們除了勒緊褲頭節流省錢，更要打破陳規，進行開源為舊金山的復興注入新的資金。

「打破循環基金」就能幫助填補這個缺口。目前我們已經募得3750萬元的私人捐贈，用於改善街頭的無家可歸者，精神病患或藥物成癮者的安置和治療，保持公眾區域安全，以及對納稅人的稅金負責。

一直以來，舊金山投入不少資源改善無家可歸者的問題，但之所以遲遲沒有得到根本性的改善，其中一個原因就是系統間的銜接不足。無家可歸者循環往復地接受短暫安置，但又很快重返街頭。

要解決無家可歸者和行為健康危機的唯一方法是需要所有人一起合作，這正是「打破循環基金」代表的意義。這個基金不僅僅提供金錢支援，因為從我們之前投入的資金就可以看到，單純的資金投入並不能解決市內無家可歸者的問題。

這筆基金也會用於改革成效不彰的無家可歸者安置策略，建立更加有效的系統，改善無家可歸者、藥物成癮者和低效的行政方式。

首先有了這筆基金將可以幫助我們更加快速地增加臨時床位和治療床位，令無家可歸者得以遠離街頭，得到針對性的治療和服務。我在競選的時候就承諾，要增加1500個無家可歸者床位，但這些床位不是臨時安置，只是讓無家可歸者在晚上有棲息之地，而是真的能為不同的無家可歸者提供服務，例如行為健康的治療，戒癮服務，或者是臨時住房，最後有望得到長期住房。

3750萬元只是我們初始募集到的資金，並不是最終的結果，我相信隨著我們無家可歸者改革的不斷推進，帶來的成效能給更多人帶來信心，願意投資到我們的行動中。

我們所有人，無論是新聞稿上的捐贈者，還是各位讀者，我們都有一個共通點，就是希望舊金山能變得更好，讓舊金山再次成為世界最好的城市，讓我們能為住在舊金山而自豪且安心。