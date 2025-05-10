亞太月金山華埠夜市熱鬧回歸 湧萬人擠爆

守護夜市治安的警員們。(記者李怡╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統文化月，由非營利組織「美化華埠 行動委員會（BeChinatown）」主辦的舊金山 華埠夜市於5月9日周五晚間盛大回歸，為2025年度首場活動揭開序幕。傍晚5時起，整條都板街（Grant Avenue）紅燈高掛、人潮洶湧，街坊老店與特色攤位沿街排開，香氣四溢、歡聲笑語不絕於耳。

市長羅偉與諸多民選官員和社區代表出席夜市開幕式。(記者李怡╱攝影) 華埠夜市9日晚吸引近萬人潮湧入舊金山。(記者李怡╱攝影)

夜市沿著都板街從加州 街延伸至百老匯，全長五個街區，活動內容更勝以往。今年主辦方首次於天后廟街增設手作與遊戲攤位，更邀請多支亞太裔樂隊輪番演出，打造集美食、文化、藝術於一身的沉浸式體驗。

「我從沒想過會有這麼多年輕人參與，尤其是居家工作的族群，夜市的成功讓我非常自豪。」創辦人勞微笑（Lily Lo）說，她代表主辦單位感謝社區、商家與志工的通力協助，讓華埠夜市成為城市文化活動的亮點之一。

夜市現場攤位眾多，主打各式華人美食與特色商品。從鮮芒果糯米糍、叉燒包、蔬菜炒麵，到傳統糕點與創意甜品，吸引眾多民眾排隊搶購。一位業者說：「光是夜市一天的營業額，就相當於平日一周的收入。」

華埠商戶展出的小商品受歡迎。(記者李怡╱攝影)

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）當晚也親臨現場與民眾互動，並說：「華埠夜市不僅展現亞太裔社區的創意與韌性，也代表我們對文化多樣性與小商業活力的支持。這裡的熱情與人潮，是我們希望在整座城市看到的復甦能量。」

現場還聚集多位社區領袖與民選官員，包括市議員李爾德、縣警局長宮本保羅、消防局長、加州議員威善高、衛生局代表、亞裔社區非營利機構與本地藝術團體等。他們紛紛表達對夜市的支持，並強調持續投入資源協助華埠振興。官員們均表示，這不只是一次活動，更是一股讓社區凝聚、文化延續、經濟重生的力量。

去年，華埠夜市共舉辦九場活動，被「今日美國報（USA TODAY）」評為「2025年全美最佳夜市」。過去每場夜市吸引逾萬人潮，是市中心經濟復甦的重要引擎。今年基金會將計劃拓展至全市10個地點，複製華埠模式，擴大社區效應。更多詳情請參閱官網：www.bechinatown.weebly.com 或關注Instagram帳號：@BeChinatownSF。