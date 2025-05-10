我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無需再出示戶口本 中國即起領證結婚「全國通辦」

NBA／金塊4大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

亞太月金山華埠夜市熱鬧回歸 湧萬人擠爆

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
守護夜市治安的警員們。(記者李怡╱攝影)
守護夜市治安的警員們。(記者李怡╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統文化月，由非營利組織「美化華埠行動委員會（BeChinatown）」主辦的舊金山華埠夜市於5月9日周五晚間盛大回歸，為2025年度首場活動揭開序幕。傍晚5時起，整條都板街（Grant Avenue）紅燈高掛、人潮洶湧，街坊老店與特色攤位沿街排開，香氣四溢、歡聲笑語不絕於耳。

市長羅偉與諸多民選官員和社區代表出席夜市開幕式。(記者李怡╱攝影)
市長羅偉與諸多民選官員和社區代表出席夜市開幕式。(記者李怡╱攝影)
華埠夜市9日晚吸引近萬人潮湧入舊金山。(記者李怡╱攝影)
華埠夜市9日晚吸引近萬人潮湧入舊金山。(記者李怡╱攝影)

夜市沿著都板街從加州街延伸至百老匯，全長五個街區，活動內容更勝以往。今年主辦方首次於天后廟街增設手作與遊戲攤位，更邀請多支亞太裔樂隊輪番演出，打造集美食、文化、藝術於一身的沉浸式體驗。

「我從沒想過會有這麼多年輕人參與，尤其是居家工作的族群，夜市的成功讓我非常自豪。」創辦人勞微笑（Lily Lo）說，她代表主辦單位感謝社區、商家與志工的通力協助，讓華埠夜市成為城市文化活動的亮點之一。

夜市現場攤位眾多，主打各式華人美食與特色商品。從鮮芒果糯米糍、叉燒包、蔬菜炒麵，到傳統糕點與創意甜品，吸引眾多民眾排隊搶購。一位業者說：「光是夜市一天的營業額，就相當於平日一周的收入。」

華埠商戶展出的小商品受歡迎。(記者李怡╱攝影)
華埠商戶展出的小商品受歡迎。(記者李怡╱攝影)

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）當晚也親臨現場與民眾互動，並說：「華埠夜市不僅展現亞太裔社區的創意與韌性，也代表我們對文化多樣性與小商業活力的支持。這裡的熱情與人潮，是我們希望在整座城市看到的復甦能量。」

現場還聚集多位社區領袖與民選官員，包括市議員李爾德、縣警局長宮本保羅、消防局長、加州議員威善高、衛生局代表、亞裔社區非營利機構與本地藝術團體等。他們紛紛表達對夜市的支持，並強調持續投入資源協助華埠振興。官員們均表示，這不只是一次活動，更是一股讓社區凝聚、文化延續、經濟重生的力量。

去年，華埠夜市共舉辦九場活動，被「今日美國報（USA TODAY）」評為「2025年全美最佳夜市」。過去每場夜市吸引逾萬人潮，是市中心經濟復甦的重要引擎。今年基金會將計劃拓展至全市10個地點，複製華埠模式，擴大社區效應。更多詳情請參閱官網：www.bechinatown.weebly.com 或關注Instagram帳號：@BeChinatownSF。

華埠 加州 舊金山

上一則

舊金山西區3郵遞區號房價 疫情後仍可見上漲

下一則

讓路BART 矽谷花崗岩公司面臨強制搬遷

延伸閱讀

羅偉創非營利組織 捐千萬助無家者 擴建治療與安置設施

羅偉創非營利組織 捐千萬助無家者 擴建治療與安置設施
羅偉領1美元年薪 其創辦機構捐千萬助攻無家可歸危機

羅偉領1美元年薪 其創辦機構捐千萬助攻無家可歸危機
金山警長史考特6月下旬卸任 羅偉任命葉培恩任臨時局長

金山警長史考特6月下旬卸任 羅偉任命葉培恩任臨時局長
Uber將在舊金山市場街推計程車服務 稍後還有豪華轎車

Uber將在舊金山市場街推計程車服務 稍後還有豪華轎車
舊金山警察局長宣布卸任 市長任命葉培恩為臨時局長

舊金山警察局長宣布卸任 市長任命葉培恩為臨時局長

熱門新聞

好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
聖荷西13歲越裔少年阮桑尼獲得超過100所大學錄取，可能創下世界紀錄。（電視新聞截圖）

世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金

2025-05-06 16:49
在灣區聖馬刁、馬連、舊金山和聖塔克拉拉等四縣，單身者年收入不到10萬美元算「低收入者」。（美聯社）

在灣區這四縣 年薪10萬美元算「低收入」

2025-05-02 21:44
來自加拿大的大統華超市將進駐舊金山大型商場。（電視新聞截圖）

亞洲超市逆勢進駐灣區 購物中心空置8年後掀爆買熱潮

2025-05-07 18:33
福特電動車正快速崛起，市占率躍居非特斯拉第一。(美聯社)

特斯拉市占下滑 新電動車款趁勢崛起、價格更親民

2025-05-03 02:20
洛杉磯加大電腦科學系錄取率較低，但畢業生年薪卻不如柏克萊加大。圖為柏克萊加大。(美聯社)

電腦科學系畢業生年薪 柏克萊加大比洛杉磯加大高3.3萬

2025-05-06 02:19

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕