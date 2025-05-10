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讓路BART 矽谷花崗岩公司面臨強制搬遷

記者龔玥╱聖荷西報導
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矽谷花崗岩公司與VTA溝通搬遷。(記者龔玥╱攝影)
矽谷花崗岩公司與VTA溝通搬遷。(記者龔玥╱攝影)

為配合BART向南延伸至聖荷西的重大建設，南灣一家經營逾25年的家族企業矽谷花崗岩公司（Silicon Valley Granite）近日收到VTA通知，可能面臨被迫搬遷命運。

根據nbc bay area的報導，這家位於聖荷西的花崗岩供應商，長年販售包括墓碑與建築用原石板等各類產品。4月28日，在與VTA歷經數月談判後，業主斯里達爾‧柯拉雷迪（Sridhar Kollareddy）表示，他收到通知，必須在48小時內搬離現址。「我們從未想過這樣的事會在美國發生。」柯拉雷迪坦言。

雖然執法人員隨後給予一周緩衝期，但對這家規模龐大的石材業者而言，搬遷幾乎是不可能的任務。柯拉雷迪指出，他們在倉庫中堆放了高達1500萬磅的產品，從前門延伸到後門近四分之一哩，需要約30名工人耗時五個月才能完成遷移。

周四原訂為驅逐執行日，但在社區民眾與VTA董事會成員介入後，行動暫緩。兩名董事親自前往現場瞭解情況，並表達對搬遷困難的理解。VTA隨後發表聲明：「目前我們尚未執行驅逐命令，並將持續與矽谷花崗岩合作，推動搬遷進展。」

雖暫時喘口氣，但柯拉雷迪表示，企業仍承受巨大壓力，不僅因為不確定的命運，也因為高昂的搬遷成本。他透露，公司目前每月支出超過7萬美元，找到足以容納龐大庫存的新址更是難上加難。

然而，在困境中也獲得不少溫暖。已有三家本地企業主動提供協助，幫忙儲放花崗岩板與墓碑材料，員工們也緊鑼密鼓裝運物品。來自普萊森特山（Pleasant Hill）的企業主薩米爾‧米瓊恩（Samir Michonne）表示，他過去也曾遭遇類似處境，對矽谷花崗岩的處境深感同情，「我希望有人能幫幫他們，至少伸出援手」。

目前矽谷花崗岩仍在尋求VTA、BART或地方政府的協助，希望能爭取更多時間與資源，妥善完成這場艱難的搬遷行動。

矽谷 聖荷西

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