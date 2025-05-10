「惡血」荷姆斯請求重審 上訴法院再駁回

荷姆斯於2023年5月30日到達監獄開始服刑。 (美聯社)

世紀巨騙「惡血」荷姆斯 （Elizabeth Holmes）向上訴法院請求推翻詐欺重罪的判決，8日三名法官一致駁回她的全庭審理請求，她提前出獄的機會非常渺茫。

聖荷西 信使報報導，聯邦上訴法院駁回了Theranos創始人荷姆斯推翻重罪欺詐定罪和監禁判決的最新請求，將她提前獲得自由的選擇範圍縮小到向美國最高法院上訴或獲得總統特赦。

第九巡迴上訴法院先前已由三名法官作出裁決，駁回了荷姆斯的上訴請求。8日第九巡迴上訴法院又駁回了她要求由全體法官重新審理此案的請求。2月駁回其上訴請求的3名法官於8日一致投票，否決了荷姆斯4月透過法庭文件要求的由11名法官組成的「全庭」審理請求。

她的律師辯稱，三名上訴法院的法官在審理她的案件時，在一個問題上缺乏邏輯，在另一個問題上混淆不清，並且犯了事實錯誤。

2022年初，現年41歲的荷姆斯因詐騙現已倒閉的巴洛阿圖血液檢測新創公司Theranos的投資者數億美元，被陪審團判定犯有四項重罪刑事詐欺罪。聖荷西聯邦地方法院的審判法官達維拉（Edward Davila）判處她監禁11年3個月。在達維拉拒絕她延後入獄的請求後，荷姆斯於2023年5月開始服刑。

宣判後不久，荷姆斯提出上訴，稱達維拉不當允許了一些證詞，又不當禁止了其他證詞，並讓陪審員聽取了可能誤導他們的監管機構的報告。

荷姆斯目前正在德州布萊恩市（Bryan）的聯邦最低安全警戒監獄服刑，囚犯編號24965-111，她的刑期已縮短兩年多，這可能是因為她獄中行為良好並參加了相關培訓項目。她預計提前於2032年2月獲釋。荷姆斯有兩個幼齡孩子，與孩子分離是她在牢獄中最心碎的事，或許她今日才真正覺得悔不當初。

根據法院資訊，她照規定還可以向聯邦最高法院(U.S. Supreme Court)再上訴，但每年上訴到聯邦最高法院的案子有7000多宗，只有100至150宗會被選擇接受，即使被受理，也不見得可以推翻原判。川普 是不按牌理出牌的總統，因此有些人認為得到川普特赦的可能性，或許比得到最高法院的寬免要容易一些。