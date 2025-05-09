我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易談判預計10日在瑞士登場 彭博曝美方開出目標

不認奪走金賽綸初夜 金秀賢公司氣炸「追加提告」

川普扣押基建資金 衝擊電動車車主 加州聯手16州提告

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山電動汽車車主占比較高，城市充電站時刻爆滿。（記者李怡／攝影）
舊金山電動汽車車主占比較高，城市充電站時刻爆滿。（記者李怡／攝影）

加州與全美16個州本周聯手向聯邦法院提告，指控川普政府非法扣押國會已批准的電動車充電基礎設施資金，恐讓加州損失數以億計美元的交通建設預算，進一步拖慢綠能轉型腳步。

這起訴訟於7日（周三）提出，由加州州長紐森（Gavin Newsom）與州檢察長邦塔（Rob Bonta）領銜。訴訟指出，川普總統上任首日便發布行政命令，要求聯邦機構凍結原已核准的「基礎建設與就業法案」撥款，其中包括針對全國電動車充電站建設的「國家電動車基礎設施計畫」（NEVI）。

NEVI計畫原本由聯邦政府撥出50億美元，協助各州擴建電動車充電網絡，其中加州預計可獲得超過3億美元資金，推動綠色交通布局，降低碳排放。然而根據訴狀，自川普政府下令凍結資金以來，聯邦公路管理局（Federal Highway Administration）已中止審批州政府提出的所有新申請，也停止發放任何款項。

邦塔強調：「總統再次倒退環保政策，這次直接動用行政權力，阻擋國會合法通過的氣候預算，只是為了討好化石燃料企業的金主。我們不會袖手旁觀。」

這起訴訟指出，川普政府的做法違反憲法的撥款條款（Spending Clause），即行政部門不得任意中止國會已核准的資金發放。原告方要求法院頒布禁制令，迫使聯邦政府恢復資金流向，以保障各州正在推進的潔能交通項目不被擱置。

舊金山電動汽車車主占比較高，城市充電站時刻爆滿。（記者李怡／攝影）
舊金山電動汽車車主占比較高，城市充電站時刻爆滿。（記者李怡／攝影）

對於加州這個全美電動車市場龍頭而言，聯邦充電資金的中止，將對多項交通建設計畫造成嚴重衝擊，特別是在舊金山灣區與洛杉磯等地的高速公路沿線。

2022年國會通過的「基礎建設與就業法案」，撥出超過1兆美元推動全國公共建設與綠能轉型。其中的「國家電動車基礎設施計畫」，由交通部負責執行，專門協助各州打造高速公路沿線與都市周邊的電動車充電站，推進交通電氣化。

電動車 加州 川普

上一則

舊金山交響樂團陷勞資糾紛 樂手抗議

下一則

舊金山獲14天臨時限制令 協助8300名無家者

延伸閱讀

紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國關稅 最低50%

紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國關稅 最低50%
史坦普500指數連兩日上漲 川普緩和對華言論並號召立即買股

史坦普500指數連兩日上漲 川普緩和對華言論並號召立即買股
俄烏戰爭打不停 川普提出30天停火協議

俄烏戰爭打不停 川普提出30天停火協議
美英貿易協議 川普：英國擴大牛肉等美產品市場准入

美英貿易協議 川普：英國擴大牛肉等美產品市場准入
川普下令凍結電動車充電站資金 全美十多州聯手提告

川普下令凍結電動車充電站資金 全美十多州聯手提告

熱門新聞

好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
聖荷西13歲越裔少年阮桑尼獲得超過100所大學錄取，可能創下世界紀錄。（電視新聞截圖）

世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金

2025-05-06 16:49
在灣區聖馬刁、馬連、舊金山和聖塔克拉拉等四縣，單身者年收入不到10萬美元算「低收入者」。（美聯社）

在灣區這四縣 年薪10萬美元算「低收入」

2025-05-02 21:44
來自加拿大的大統華超市將進駐舊金山大型商場。（電視新聞截圖）

亞洲超市逆勢進駐灣區 購物中心空置8年後掀爆買熱潮

2025-05-07 18:33
福特電動車正快速崛起，市占率躍居非特斯拉第一。(美聯社)

特斯拉市占下滑 新電動車款趁勢崛起、價格更親民

2025-05-03 02:20
洛杉磯加大電腦科學系錄取率較低，但畢業生年薪卻不如柏克萊加大。圖為柏克萊加大。(美聯社)

電腦科學系畢業生年薪 柏克萊加大比洛杉磯加大高3.3萬

2025-05-06 02:19

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作