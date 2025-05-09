川普扣押基建資金 衝擊電動車車主 加州聯手16州提告

舊金山電動汽車車主占比較高，城市充電站時刻爆滿。（記者李怡／攝影）

加州 與全美16個州本周聯手向聯邦法院提告，指控川普 政府非法扣押國會已批准的電動車 充電基礎設施資金，恐讓加州損失數以億計美元的交通建設預算，進一步拖慢綠能轉型腳步。

這起訴訟於7日（周三）提出，由加州州長紐森（Gavin Newsom）與州檢察長邦塔（Rob Bonta）領銜。訴訟指出，川普總統上任首日便發布行政命令，要求聯邦機構凍結原已核准的「基礎建設與就業法案」撥款，其中包括針對全國電動車充電站建設的「國家電動車基礎設施計畫」（NEVI）。

NEVI計畫原本由聯邦政府撥出50億美元，協助各州擴建電動車充電網絡，其中加州預計可獲得超過3億美元資金，推動綠色交通布局，降低碳排放。然而根據訴狀，自川普政府下令凍結資金以來，聯邦公路管理局（Federal Highway Administration）已中止審批州政府提出的所有新申請，也停止發放任何款項。

邦塔強調：「總統再次倒退環保政策，這次直接動用行政權力，阻擋國會合法通過的氣候預算，只是為了討好化石燃料企業的金主。我們不會袖手旁觀。」

這起訴訟指出，川普政府的做法違反憲法的撥款條款（Spending Clause），即行政部門不得任意中止國會已核准的資金發放。原告方要求法院頒布禁制令，迫使聯邦政府恢復資金流向，以保障各州正在推進的潔能交通項目不被擱置。

舊金山電動汽車車主占比較高，城市充電站時刻爆滿。（記者李怡／攝影）

對於加州這個全美電動車市場龍頭而言，聯邦充電資金的中止，將對多項交通建設計畫造成嚴重衝擊，特別是在舊金山灣區與洛杉磯等地的高速公路沿線。

2022年國會通過的「基礎建設與就業法案」，撥出超過1兆美元推動全國公共建設與綠能轉型。其中的「國家電動車基礎設施計畫」，由交通部負責執行，專門協助各州打造高速公路沿線與都市周邊的電動車充電站，推進交通電氣化。