聖塔克拉拉強勁復甦 成灣區最有活力城市

聖塔克拉拉市正迎來疫後強勁復甦成為整個灣區最具活力的城市之一。圖為位於聖塔克拉拉的輝達公司總部。(本報檔案照)

聖塔克拉拉市正迎來疫後強勁復甦，不僅人口顯著增長，住宅開發也呈現爆發式成長，成為整個灣區 最具活力的城市之一。

根據加州 財政廳數據，從2020年4月到2023年1月，聖塔克拉拉市人口增長了3%，新增居民超過4300人，是灣區所有人口超過5萬的城市中增長幅度最高的。光是去年一年，就有逾2000人選擇在聖塔克拉拉安家，年增率達1.5%。這波人口增長也反映在住宅供給上。過去三年，聖塔克拉拉的住房總量增長超過6%，其中多戶住宅新增2600餘單位，年增率高達12.5%，明顯領先灣區其他大城市。

本月，聖塔克拉拉迎來多個重要住宅項目的啟用，包括Related Santa Clara大型開發案中的前兩棟住宅建築——The Ellore與The Clara，以及夏山（SummerHill）住宅開發計畫中的The Lafayette。這些新建築設計現代、功能多元，標誌著一個結合住宅、零售、公園與文化空間的嶄新混合型社區正式成形。 聖塔克拉拉政府為新開發案剪綵。（聖塔克拉拉市政府提供）

這些項目的啟動歷經多年籌劃與延宕。Related Santa Clara的最初計畫可追溯至2016年6月，當時獲市議會批准，是矽谷歷史上規模最大的私人開發案之一。夏山計畫亦於2016年納入Tasman東部具體計畫中，至今終於落地實現。

聖塔克拉拉市政府表示，儘管這幾年開發環境與經濟條件已有所變化，但這些項目的落成不僅象徵城市在疫情 後的堅韌與恢復，也為市民提供更多元且可負擔的居住選擇，強化城市整體生活機能與發展潛力。

聖塔克拉拉市也迎來新的經濟發展主管布里奧特（Reena Brilliot），她將領導城市邁向新一輪成長。市府對她的遠見與對社區特性的深刻理解寄予厚望，期望在她主導下，聖塔克拉拉能在保有本地特色的同時，推動智慧、永續的城市發展。

市長與市議會亦表示，將持續推動符合長遠規劃的建設與開發案，致力於打造一個宜居、宜業、具有未來感的聖塔克拉拉市。