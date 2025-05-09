聖塔克拉拉強勁復甦 成灣區最有活力城市
聖塔克拉拉市正迎來疫後強勁復甦，不僅人口顯著增長，住宅開發也呈現爆發式成長，成為整個灣區最具活力的城市之一。
根據加州財政廳數據，從2020年4月到2023年1月，聖塔克拉拉市人口增長了3%，新增居民超過4300人，是灣區所有人口超過5萬的城市中增長幅度最高的。光是去年一年，就有逾2000人選擇在聖塔克拉拉安家，年增率達1.5%。這波人口增長也反映在住宅供給上。過去三年，聖塔克拉拉的住房總量增長超過6%，其中多戶住宅新增2600餘單位，年增率高達12.5%，明顯領先灣區其他大城市。
本月，聖塔克拉拉迎來多個重要住宅項目的啟用，包括Related Santa Clara大型開發案中的前兩棟住宅建築——The Ellore與The Clara，以及夏山（SummerHill）住宅開發計畫中的The Lafayette。這些新建築設計現代、功能多元，標誌著一個結合住宅、零售、公園與文化空間的嶄新混合型社區正式成形。
這些項目的啟動歷經多年籌劃與延宕。Related Santa Clara的最初計畫可追溯至2016年6月，當時獲市議會批准，是矽谷歷史上規模最大的私人開發案之一。夏山計畫亦於2016年納入Tasman東部具體計畫中，至今終於落地實現。
聖塔克拉拉市政府表示，儘管這幾年開發環境與經濟條件已有所變化，但這些項目的落成不僅象徵城市在疫情後的堅韌與恢復，也為市民提供更多元且可負擔的居住選擇，強化城市整體生活機能與發展潛力。
聖塔克拉拉市也迎來新的經濟發展主管布里奧特（Reena Brilliot），她將領導城市邁向新一輪成長。市府對她的遠見與對社區特性的深刻理解寄予厚望，期望在她主導下，聖塔克拉拉能在保有本地特色的同時，推動智慧、永續的城市發展。
市長與市議會亦表示，將持續推動符合長遠規劃的建設與開發案，致力於打造一個宜居、宜業、具有未來感的聖塔克拉拉市。
上一則
舊金山獲14天臨時限制令 協助8300名無家者
下一則
FB留言