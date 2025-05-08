東灣華生球賽中遭對手球員種族歧視辱罵 2教練遭停職

東灣亞裔高中生在校際球賽中遭種族歧視，對手棒球隊兩名教練遭停職。（網路影片截圖）

灣區高中棒球比賽日前發生歧視亞裔 事件，經過調查，涉事的高中棒球隊兩名教練已被停職。

舊金山紀事報報導，東灣阿爾巴尼高中（Albany High School）棒球隊一名華裔投手和一名南亞裔投手4月23日在與比諾谷高中（Pinole Valley High School）的比賽中遭到種族歧視 辱罵，分別被稱作「PF Chang」（著名中餐館）和「Baljeet」（動畫中一個印裔角色）。

經過家長抗議，比諾谷高中本月1日對阿爾巴尼高中和社區發出道歉信，學區 也針對此事展開調查。

比諾谷高中棒球隊教練布雷克（T'won Blake）5日向紀事報表示，他於4月30日收到校長厄文（Todd Irving）寄來的停職通知，球隊助理教練也一起被停職。紀事報表示，布雷克是東灣高中棒球界的知名人物，擁有20多年指導青少年棒球隊的資歷。

布雷克表示，他在與阿爾巴尼高中的兩場比賽中都沒有聽到任何不當言論，直到第二天，他才知道比賽中出現種族歧視言論。

布雷克稱，作出辱罵言論的是比諾谷高中的學生觀眾，不是球員。厄文也在道歉信中表示，已經確認「一名涉嫌發表種族歧視言論學生」的身分，並「已與該名學生本人溝通過此事」。

布雷克說：「身為一名非裔，我絕不支持種族歧視。但在問題發生的當下我沒有機會立即改正錯誤，因此我不認為我有錯，我只是代罪羔羊。」

兒子是此次事件中被歧視對象的華裔家長李尤金（Eugene Lee，音譯）指出，根據其子和其他隊友的說法，口出種族歧視言論的並非比諾谷高中非球員學生，正是球隊球員。他說：「感覺這些問題在布雷克擔任教練前就已經存在，現在他成了代罪羔羊，讓我很不開心。」

然而，阿爾巴尼高中家長和阿爾巴尼學區（Albany United School District）官員對比諾谷高中的處理方式和回應並不滿意。阿爾巴尼學區總監史東（Sara Stone）5日在發給社區的一封電子郵件中表示，鑑於事件的嚴重性，比諾谷高中迄今採取的行動是不夠的。

史東寫道，她要求比諾谷高中所屬的西康曲柯士達聯合學區（West Contra Costa Unified School District）宣布比諾谷高中棒球隊沒有資格參加季後賽，並要求該校實施全校性措施，加強反種族歧視教育。