新市長上任前 屋崙市府加速清理棘手的無家者營地

屋崙市府近期加速清理多處棘手的無家者營地。（取自Reddit）

在獲得州府大額撥款與新增安置房源後，屋崙 市府近期加速清理多處最棘手的無家者營地，包括美麗湖（Lake Merritt）周邊、Mosswood 公園以及東12街（East 12th Street）大型營地。

此舉源自去年最高法院「Grants Pass」裁決，授權城市可在不提供替代住所情況下清除營地。前市長盛桃（Sheng Thao）在遭罷免 前兩個月亦頒布行政令，要求警消與各單位嚴格執行清除行動。

今年2月，屋崙共記錄63次營地清理，為四年來最高。阿拉米達縣調查顯示，屋崙無家者人數自2022年起增長9％，達5490人，占全縣逾半；但市內僅1300個床位可用，仍有3337人露宿街頭、約1400處營地待清理。

為提供安置，市府以700萬州府經費、2500萬州補助及460萬市府預算，購置北屋崙Extended Stay America旅館，將提供150個臨時床位及配套服務，並於未來轉型為永久支持性住房，安置三處營地居民。

然而，無家者倡議者批評清理過於強硬，指出許多居民未獲實質協助或床位。

新任市長芭芭拉李（Barbara Lee）預計本月稍晚上任，她尚未明確是否延續清理策略。屋崙官員強調，清理前均已提供臨時住處與服務；助理城市行政官達菲（Harold Duffey）在公聽會上表示，尚有更多安置名額將提供未列入首批的居民。