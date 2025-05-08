金山第3位華人警長葉培恩 自稱「地道的舊金山人」

葉培恩成為舊金山警局歷史上，第三位華人警局長。（記者王子涵／攝影）

舊金山 市長羅偉（Daniel Lurie）宣布，前警局指揮官，市長辦公室公共安全長葉培恩（Paul Yep）將出任警局臨時局長，接替於7日宣布卸任的局長史考特（Bill Scott）。在華埠出生的葉培恩將成為舊金山市史上第三位華裔 警察局長。

葉培恩7日接受本報專訪時表示，能夠在關鍵時刻接掌警局，他感到「非常榮幸也非常興奮」。他說：「城市正處於一個重要的轉型期，我會全力維持目前的良好勢頭，確保犯罪率持續下降。」

葉培恩於1996年加入舊金山警局，2016年被提拔為警司（Captain），曾在列治文分局、中央警局、北區分局、警員服務部、風險控制部等擔任指揮官（Commander），2023年退休，此後擔任舊金山藝術大學（AAU）副校長。

葉培恩表示，他出生於舊金山華埠東華醫院，成長於平園公屋，由單親母親撫養長大，就讀聖瑪莉學校並畢業於羅威爾高中，後加入戴維斯加州大學，並在舊金山州大完成大學學業。

葉培恩說，自己是「地地道道的舊金山人」，能夠透過警局服務回饋這個城市，是一生的榮幸。「舊金山給了我住房，給了我一份很好的工作，讓我能夠長時間回餽社會。我非常幸運，也很高興能繼續這樣的事業。」

在葉培恩之前，舊金山警局歷史上出現過兩位華人警局長，分別是在1996年至2002年任職的劉百安（Fred H. Lau），是全美首位領導大都會 警局的華裔；以及舊金山首位女警長方宇文（Heather Fong）。

現警局局長史考特將前往洛杉磯大都會交通局公共安全部門擔任新任主管，在被舊金山已故華裔市長李孟賢任命為警長前，史考特在洛杉磯警局工作近27年。

未來的六周內，葉培恩將與史考特合作，確保職務的順利交接。屆時，警察委員會將開啟對新任警局長的遴選，過程可能持續數月或一年以上。葉培恩強調，他將在過渡期內推動警員的招聘，並提供輔導和支持。

他表示，未來的幾周將聚焦於市長羅偉所提出的核心優先事項，包括維護街道安全、解決毒品問題、遏止街頭違法行為，以及填補目前警力短缺的缺口。他透露，警局目前人力短缺約500人，未來將積極招募具備文化素養及雙語能力的新警員。

「我們希望市民能放心地在舊金山生活、工作與遊玩，不再擔憂人身安全。」葉培恩指出，「街頭的不良行為，無論是露天販毒，還是因為毒癮或心理健康問題造成的滋擾，我們都不能放任不管。」

當被問及在遴選警局長過程結束後，是否會回到市長辦公室擔任原職時，他說：「等到新任局長上任後，我會與市長討論我最能幫助市府與市民的角色。」

葉培恩最後向舊金山市民，特別是華人社區發出訊息：「我衷心感謝大家一貫的支持。我會持續努力，與大家攜手維護社區安全，請放心，警局會是大家可以信賴的夥伴。」