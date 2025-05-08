金山警長史考特6月下旬卸任 羅偉任命葉培恩任臨時局長

舊金山警察局長史考特（右一）卸任，羅偉（左二）任命葉培恩（左三）為臨時警察局長。（記者李怡／攝影）

舊金山 警察局長史考特（Bill Scott）7日宣布，將於6月下旬卸任，結束其超過八年的任期。史考特是近數十年來任職最久的局長。他表示，將前往另一個司法管轄區擔任警察局長。市長羅偉 （Daniel Lurie）在市政廳的新聞發布會上宣布這一消息，並表示將在未來約六周的時間裡，與史考特密切合作，以確保順利交接。

儘管在金山的記者會上，史考特未透露具體的去向，但據了解，他將出任洛杉磯 縣地鐵公共交通系統新成立的內部警察部隊的負責人。舊金山紀事報報導，在金山發表辭職聲明幾個小時後，史考特在洛杉磯舉行的宣布新工作的新聞發布會上脫下了舊金山警察制服，換上了西裝和領帶。他說，他被從零開始建立一個新的公共安全部門的機會所吸引。「在我看來，這是千載難逢的機會。」報導稱，史考特在洛杉磯的新職上任時間是6月23日。

史考特於2017年由前市長李孟賢（Ed Lee）任命，接替因警察槍擊事件和種族歧視醜聞而辭職的前任局長Greg Suhr。在任期間，史考特推動了多項改革，包括引入自動車牌讀取器和無人機等技術，並實現了兇殺案、槍支暴力和汽車盜竊案件的歷史性下降。

舊金山市長羅偉（左）任命葉培恩（右）為臨時警察局長。（記者李怡／攝影）

羅偉出任市長以來，史考特加大對毒品交易熱點地區的警力，但迄今為止，這些努力並未能消除毒品問題。儘管如此，羅偉周三表示，他對斯科特感到滿意，並稱讚他為減少犯罪和改革舊金山的警務工作所做的努力。

在史考特卸任後，前警察指揮官、現任市長公共安全局長葉培恩（Paul Yep）將擔任臨時局長。葉培恩自1996年加入舊金山警察局，曾擔任多個警察分局的指揮官，並於2023年退休。2025年初，羅偉任命葉為首位公共安全局長，負責協調警察、消防、緊急管理等八個部門的工作。但葉局長表示，他不會競爭正式局長職位。

羅偉將從警察委員會提交的候選人名單中選出新局長。目前，委員會多數成員與羅偉立場一致，預計將在未來幾天開始遴選程序。新任局長將面臨包括警力短缺約500人、街頭毒品交易和非法販售等挑戰。儘管近期犯罪率有所下降，但市民對公共安全的關注仍然強烈。

史考特將於六月底卸任。（記者李怡／攝影）

史考特的離任標誌著舊金山警察局的一個時代結束，也為市長羅偉實施其公共安全改革議程提供了機會。新任局長的選擇將對城市未來的治安政策產生深遠影響。