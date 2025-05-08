我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

領導警局轉型 多名政要肯定金山警長史考特貢獻

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山多位政要對即將卸任的警察局局長史考特（Bill Scott）表達敬意與感謝，肯定他八年來對該市公共安全與警政改革的卓越貢獻。（記者王子涵／攝影）
舊金山多位政要對即將卸任的警察局局長史考特（Bill Scott）表達敬意與感謝，肯定他八年來對該市公共安全與警政改革的卓越貢獻。（記者王子涵／攝影）

舊金山多位政要7日對即將卸任的警察局局長史考特（Bill Scott）表達敬意與感謝，肯定他八年來對本市公共安全與警政改革的卓越貢獻。

第六區市議員、前警局發言人麥德誠（Matt Dorsey）在社群媒體上表示，能夠在史考特局長領導下於舊金山警局服務，是他從政以來最深刻的榮耀之一。他指出，從新冠疫情、佛洛伊德事件、地檢長罷免案，到史無前例的警力短缺危機，史考特皆以堅定與遠見領導警局轉型，成為全國「21世紀警政改革」的典範。

舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto）亦高度讚揚史考特的貢獻。他說：「史考特局長自八年前來到舊金山以來，始終以謙遜、公正與奉獻精神服務本市。他在面對質疑聲浪時，仍堅持推動社會改革與執法制度革新，勇敢走在改變的最前線。」

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）則形容史考特的離任是「本市一大損失」，她說：「他是極具專業精神的警務人員，八年來全心投入提升公共安全與推動警局內部負責任的改革。我們過去三年並肩作戰，盡一切努力讓這座城市重拾正軌。」

前市長布里德（London Breed）亦發表聲明，感謝史考特任內的貢獻，並指出其領導下犯罪率降至歷史新低。「史考特成功推動多項改革，不僅壓制犯罪，也提升警局問責制度，其成果有目共睹。」

舊金山 疫情 社群媒體

上一則

專家：卡斯凱迪亞斷層若大震 沿海土地恐永下沉

下一則

市值曾達7億 Unity炒掉所有員工 執行長也不留

延伸閱讀

葉培恩成舊金山警局歷史上第三位華人警局長

葉培恩成舊金山警局歷史上第三位華人警局長
舊金山警察局長宣布卸任 市長任命葉培恩為臨時局長

舊金山警察局長宣布卸任 市長任命葉培恩為臨時局長
請病假卻參加商業活動 金山市議員怒斥警局：加班費浮濫

請病假卻參加商業活動 金山市議員怒斥警局：加班費浮濫
加州2024人口增 金山反向再減3300人 已較2020年初少3.1萬人

加州2024人口增 金山反向再減3300人 已較2020年初少3.1萬人
維州波郡槍擊案3死3傷 槍手均已落網

維州波郡槍擊案3死3傷 槍手均已落網

熱門新聞

好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
聖荷西13歲越裔少年阮桑尼獲得超過100所大學錄取，可能創下世界紀錄。（電視新聞截圖）

世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金

2025-05-06 16:49
在灣區聖馬刁、馬連、舊金山和聖塔克拉拉等四縣，單身者年收入不到10萬美元算「低收入者」。（美聯社）

在灣區這四縣 年薪10萬美元算「低收入」

2025-05-02 21:44
福特電動車正快速崛起，市占率躍居非特斯拉第一。(美聯社)

特斯拉市占下滑 新電動車款趁勢崛起、價格更親民

2025-05-03 02:20
來自加拿大的大統華超市將進駐舊金山大型商場。（電視新聞截圖）

亞洲超市逆勢進駐灣區 購物中心空置8年後掀爆買熱潮

2025-05-07 18:33
洛杉磯加大電腦科學系錄取率較低，但畢業生年薪卻不如柏克萊加大。圖為柏克萊加大。(美聯社)

電腦科學系畢業生年薪 柏克萊加大比洛杉磯加大高3.3萬

2025-05-06 02:19

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑