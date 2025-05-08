領導警局轉型 多名政要肯定金山警長史考特貢獻

舊金山多位政要對即將卸任的警察局局長史考特（Bill Scott）表達敬意與感謝，肯定他八年來對該市公共安全與警政改革的卓越貢獻。（記者王子涵／攝影）

舊金山 多位政要7日對即將卸任的警察局局長史考特（Bill Scott）表達敬意與感謝，肯定他八年來對本市公共安全與警政改革的卓越貢獻。

第六區市議員、前警局發言人麥德誠（Matt Dorsey）在社群媒體 上表示，能夠在史考特局長領導下於舊金山警局服務，是他從政以來最深刻的榮耀之一。他指出，從新冠疫情 、佛洛伊德事件、地檢長罷免案，到史無前例的警力短缺危機，史考特皆以堅定與遠見領導警局轉型，成為全國「21世紀警政改革」的典範。

舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto）亦高度讚揚史考特的貢獻。他說：「史考特局長自八年前來到舊金山以來，始終以謙遜、公正與奉獻精神服務本市。他在面對質疑聲浪時，仍堅持推動社會改革與執法制度革新，勇敢走在改變的最前線。」

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）則形容史考特的離任是「本市一大損失」，她說：「他是極具專業精神的警務人員，八年來全心投入提升公共安全與推動警局內部負責任的改革。我們過去三年並肩作戰，盡一切努力讓這座城市重拾正軌。」

前市長布里德（London Breed）亦發表聲明，感謝史考特任內的貢獻，並指出其領導下犯罪率降至歷史新低。「史考特成功推動多項改革，不僅壓制犯罪，也提升警局問責制度，其成果有目共睹。」