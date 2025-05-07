加州2024人口增 金山反向再減3300人 已較2020年初少3.1萬人

舊金山人口在2024年再度減少。（本報檔案照）

與加州 整體的趨勢相反，舊金山 的人口在2024年再度減少。

舊金山紀事報報導，疫情爆發以來舊金山的人口持續不斷的減少，連2024年也不例外，而加州的人口去年卻有增加。根據加州財政部本周發布的數據，2024年1月至2025年1月期間，舊金山估計流失了3300人。這意味著截至今年年初，該市人口約為84萬2000人，比2020年初少了3萬1000多人。

包括馬連縣在內的其他一些灣區 縣份在2024年也出現了些微下降，但沒有一個縣的降幅像舊金山的0.4%那麼大。事實上，在加州所有人口至少20萬的縣中，舊金山的人口較去年同期下降是最大的。

納巴縣是去年灣區人口增長最快的縣，盡管變化仍然很小：增長了0.5%，從13萬5000位居民增加到13萬6000位。同時，加州人口在2024年增加10萬8000人，這使得加州自2020年以來的人口減少量不足6500人。州長紐森對這個消息表示歡迎，稱這是人們再次湧向加州的跡象。

新的全州估計數字考慮了2024年K-8學校入學人數的增長和「自然增長」（出生人數減去死亡人數）。財政部還表示，已修改了計算方法，增加了更多移民數據來源，因此從2021年起對加州的估計數字會修高。由於加州流失到其他州的人口通常多於其他州流入的人口，因此加州嚴重依賴國際移民來維持人口成長。

圖右方紅點圈出處，就是拉斯洛普市(Lathrop)。 (谷歌地圖)

新的估計方式顯示，加州從2022年開始連續三年出現成長。加州許多內陸縣，包括佛萊斯諾、沙加緬度和聖荷昆，人口年增幅最領先。拉斯洛普(Lathrop，聖荷昆縣)是士德頓以南約10哩的郊區城市，它是加州發展最快的城市之一，人口增加了約3600人，增幅為4%。過去十年來拉斯洛普經歷了住房繁榮，市府官員將部分原因歸於前灣區居民為了尋找較便宜的住房而遷入。