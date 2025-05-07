華埠夜市靈魂人物 勞微笑獲金山市議會表彰

亞太月舊金山市議會表彰華人社區美化華埠行動委員行政總監勞微笑（中）及其團體。（記者李怡╱攝影）

6日舉行的舊金山 市議會會議上，為慶祝亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month），第三區市議員李爾德與華裔市議員陳小焱聯合表彰華人社區美化華埠 行動委員行政總監勞微笑（Lily Lo），感謝她多年來在華埠推動夜市、扶持小商業與凝聚社區的無私奉獻。

李爾德指出，勞微笑不僅是華埠夜市的靈魂人物，也是許多小商家背後堅強的支柱。「她的身影總出現在第一線，從佈置、管理到收尾，事無巨細都親力親為，連搬桌子、清垃圾都不假他人之手。」李爾德說，「『美國今日』才剛將我們的華埠夜市評為全美最佳，這背後就是Lily與她團隊默默耕耘的成果。」

華埠夜市因結合在地飲食、傳統藝術與青年志工的參與而大受歡迎。

市議員陳詩敏發言感謝勞微笑在疫情 期間不畏風險，堅守社區前線支援小商家與弱勢群體，並說：「Lily是我們社區真正的領袖，用她的智慧與勇氣，在最困難的時候為華埠注入溫暖與力量。」

勞微笑在領獎時謙虛表示，這份榮譽屬於所有為社區付出的義工與合作夥伴。「沒有志工團隊的無私付出，沒有大家的信任與支持，這一切不可能成真。這個獎是我們所有人的。」