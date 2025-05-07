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屋崙代理市長提預算案：裁員數十人、凍結數百崗位

編譯林思牧╱綜合報導
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屋崙代理市長詹金斯。(屋崙市府官網)
屋崙代理市長詹金斯。(屋崙市府官網)

面對2.65億美元巨大財政赤字，屋崙代理市長詹金斯（Kevin Jenkins）提出的預算案包括裁員數十人、凍結數百個職位和提高物業稅，但市警局警員不必擔心被裁。

聖荷西信使報報導，這項為期兩年、耗資43.6億美元的預算計畫將避免警察和消防部門進一步裁員。但它也將關閉屋崙28個消防站中的2個，並且預計宣誓警察的總數將少於選民通過的最低要求。

總體而言，代理市長詹金斯5日發布的提案放棄了他所謂的「令人不安的過去做法」，即將預算案與該市未完成的土地銷售案掛鉤。

儘管如此，新提出的預算計畫每年從土地稅（parcel tax）中獲得4000萬美元的收入，即使該稅收能夠進入投票程序，也要到明年6月才能提交選民投票。詹金斯承認，他押注屋崙選民近年來一直支持增稅，因此他相信該提案會得到選民的支持。他的備忘錄指出，該稅將「為公共安全服務提供持續資源」，包括911系統的改進。

該預算將削減現有的80個工作崗位，但本周市政府官員表示，他們可能會將其中約12名員工調至市政府目前空缺的類似職位。此外，目前仍有超過325個職位空缺，其中包括今年稍早因該市財政困難而裁的42人，這些空缺不會在此期間填補。

與此同時，詹金斯的預算將在未來兩年內為678名宣誓警察提供資金，這一數字低於去年11月選民批准的700名警員的最低額。預算中還列入了六所警察學院和兩所消防學院的建設經費。預計未來兩年警察加班費將達到近7200 萬美元。

該預算提案目前已提交給市議會，預計市議會將在6月30日的通過截止日期之前就修正案和變化進行討論。市政府工作人員還必須在每個議會區召開公共預算會議，徵求居民意見。

該預算要求從2026年7月1日至6月30日支出21億美元，並在下一個財政年度再支出22億美元。另外，但該預算很大程度上取決於聯邦資金的穩定性，而川普已經表示要削減聯邦資金。

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