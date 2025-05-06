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打造「無毒環境」 楊馳馬新提案：鬆綁加州遊民住房資金

記者王子涵╱舊金山報導
加州眾議員楊馳馬表示，在芬太尼等致命毒品每日奪命的現況下，不能忽視那些準備戒毒並努力保持清醒的人們。（記者王子涵╱攝影）
加州眾議員楊馳馬表示，在芬太尼等致命毒品每日奪命的現況下，不能忽視那些準備戒毒並努力保持清醒的人們。（記者王子涵╱攝影）

加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）5日宣布，推出新法案AB 255，以鬆綁州府四分之一的遊民住房資金，用於資助建造「無毒環境」（Drug-free）的戒毒住房計畫。新法案得到市長羅偉（Daniel Lurie）、市議長孟達文（Rafael Mandelman）、與地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）以及數百名當地居民的支持。

該法案旨在修正加州2016年採納的「住房優先」（Housing First）政策的缺陷。該政策用意降低遊民獲得住房的門檻，卻禁止受州府撥款資助的住房機構要求住戶戒毒，即使是對那些主動尋求清潔、無毒生活環境的人來說，也無法獲得相應的支持。

「在芬太尼等致命毒品每日奪命的現況下，我們不能忽視那些準備戒毒並努力保持清醒的人們。」楊馳馬說，「我們應該支持康復，而不是阻礙它。」

AB 255法案受到市長羅偉（Daniel Lurie）、灣區委員會（Bay Area Council）以及救世軍（Salvation Army）共同支持。支持者表示，該法案將為數千名正在努力戒毒的加州民眾提供急需的住房選擇，而這群人目前往往在現行政策下無處可去。

羅偉表示，城市所面臨的兩大挑戰，便是遊民與毒品問題。他說：「市府的工作人員每天都與在街頭掙扎的人們對話，支持他們住進室內的機會。但要真正成功，我們就必須提供實質性的幫助。這項法案擴大了戒毒康復者所需的無毒選項，這是關鍵的一步。」

根據該法案內容，若住在戒毒住房中的個人復發，法案規定不應將其驅逐，而是引導他們接受排毒支援等減害服務，協助他們繼續康復之路。楊馳馬強調︰「想要康復的人，不應被迫與正在用藥的人共住一屋。」

AB 255已獲州眾議會住房委員會通過，並在衛生委員會獲得跨黨派支持，目前將送交撥款委員會審議。

舊金山市長羅偉表示，城市所面臨的兩大挑戰，便是遊民與毒品問題。（記者王子涵╱攝影...
舊金山市長羅偉表示，城市所面臨的兩大挑戰，便是遊民與毒品問題。（記者王子涵╱攝影）

加州 遊民 羅偉

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