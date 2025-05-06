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芭芭拉李即將上任 任命屋崙市府過渡團隊

編譯組╱綜合報導
即將上任的屋崙市長當選人芭芭拉李，任命前市府律師、縣議員、科學家、醫院高層組成過渡團隊。(取自芭芭拉李臉書)
即將上任的屋崙市長當選人芭芭拉李，任命前市府律師、縣議員、科學家、醫院高層組成過渡團隊。(取自芭芭拉李臉書)

即將上任的屋崙市長當選人芭芭拉李(Barbara Lee)宣布，任命前市府律師、阿拉米縣議員、勞倫斯柏克萊國家(Lawrence Berkeley National Lab)實驗室科學家、以及醫院高層組成過渡團隊。

「聖荷西信使報」報導，芭芭拉李自國會議員職位退休後，當選屋崙市長、接替去年11月被選民罷免的前市長盛桃(Sheng Thao)，花了近兩周時間、選定她的政府過渡團隊。

她曾大力開展競選活動，要成為屋崙成市的穩定力量。屋崙在過去短短七個月內經歷四任市長，包括最近幾個月更換的兩位臨時市長。芭芭拉李在本月稍晚宣誓之後，將完成盛桃剩餘任期至2026年。

芭芭拉李聲明，市府過渡團隊擇才關鍵為「透明度、問擇與成果」。在充滿活動力領袖與居民協助之下，將共同實驗此一目標。

她先前曾宣布，阿拉米達工會AFL-CIO主席布朗(Keith Brown)與屋崙大都會商會執行長萊絲莉(Barbara Leslie)將為共同過渡委員會主席。日前也宣布過渡團隊的三名主要顧問，包括前屋崙港務局局長萬威(Danny Wan)擔任過渡主任；曾於2011-2025年擔任屋崙市律師派克(Barbara Parker)、前舊金山審計長羅森菲爾德(Ben Rosenfield)為資深顧問。

芭芭拉李也宣布設立十多個工作小組與委員會，其中包括專注良好政府運作、公共安全、無家可歸議題、小型商業以及藝術與文化等項目。

過渡委員會成員如下：

勞倫斯柏克萊國家實驗室資深物理學家與科學家巴奈特(Michael Barnett)

舊金山基金會執行長布萊克威爾(Fred Blackwell)

前阿拉米達縣議員卡森(Keith Carson)

前屋崙社區警政諮詢委員會主席戴維斯(Creighton Davis)

Akonadi基金會創辦人迪南尼(Quinn Delaney)

阿拉米達縣醫療系統策略長Jeanette Dong

屋崙婦女選民良盟前主席岡薩雷斯(Viola Gonzales)

屋崙NAACA執行委員賀瑞斯(Robert L. Harris)

Kapor Capital創辦合夥人克萊恩(Freada Kapor Klein)

Ascendiun執行長馬可維奇(Paul Markovich)

凱瑟醫療集團北加州總裁普利茨(Carrie Owen Plietz)

屋崙聯合學區學生會主任西蒙斯(Maximus Simmons)

Block by Block Organizing Network共同主席華頓(Sheryl Walton)

屋崙 舊金山 柏克萊

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