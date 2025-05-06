聖荷西13歲越裔獲柏克萊加大等100多所大學錄取 可能創世界紀錄

聖荷西13歲越裔少年阮桑尼獲得超過100所大學錄取，可能創下世界紀錄。（電視新聞截圖）

聖荷西 一名年僅13歲的少年獲得100多所大學錄取，可能創下世界紀錄，成為獲得最多大學錄取的最年輕紀錄保持者。

聖荷西13歲越裔少年阮桑尼（Sunny Nguyen）日前接受灣區KTVU電視台訪問時說：「我的父母詢問我有沒有意願提早上大學，我同意了，事情就這麼發生了。」

阮桑尼的父親阮湯米（Tommy Nguyen，音譯）對KTVU表示，桑尼是他五個子女中的老大，一直是個特別的孩子。阮湯米說：「他非常喜歡數學，走到哪裡都在研究數學。他可以在任何地方、任何事物中看到數學。」

阮湯米說，他相信只要是桑尼想做的事，他都一定有能力做到。這位13歲的少年從小熱愛科技，他會在家製作網站、學習軟體工程和人工智慧 知識。和大部分青少年一樣，桑尼表示自己也很喜歡玩電子遊戲。他還擁有自己的YouTube頻道，訂閱者近6萬人。

因此，在阮湯米和妻子認為公立學校和家庭教育無法再滿足桑尼的需求時，他們開始為兒子申請大學。

阮湯米說：「出乎我們意料，居然有這麼多大學對他展開雙臂，歡迎他入學，錄取通知書和獎學金通知書像雪片般不斷飛進我們家中。」這些大學包括柏克萊加大 、聖地牙哥加大和一些加州州大。

在科技範疇中，桑尼對人工智慧最感興趣，他希望利用人工智慧創造出一些可以幫助人類延長壽命的技術。他說：「最令我感到興奮的部分是，期待它接下來發展出什麼。」

阮湯米表示，每所錄取桑尼的大學都提供了獎學金，桑尼已經獲得總金額超過300萬美元的獎學金，其中許多學校提供的獎學金都超過10萬美元。

無論最終選擇入讀哪所大學，桑尼表示，他都將主修電腦科學，以期改變世界。