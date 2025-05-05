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世報母親節園遊會 有吃有玩看表演 熱鬧爆人潮

記者江碩涵／密爾比達報導
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下周就是母親節，世界日報舊金山社5月4日在金山灣區僑教中心舉行母親節活動，除親子輕食便當料理大賽、主廚示範料理外，還有一整天的園遊會，知名美食、教育、理財攤商都到場，吸引2000人次到場。（記者江碩涵／攝影）
下周就是母親節，世界日報舊金山社5月4日在金山灣區僑教中心舉行母親節活動，除親子輕食便當料理大賽、主廚示範料理外，還有一整天的園遊會，知名美食、教育、理財攤商都到場，吸引2000人次到場。（記者江碩涵／攝影）

下周就是母親節，世界日報舊金山社5月4日在金山灣區僑教中心舉行母親節活動，除親子輕食便當料理大賽、主廚示範料理外，還有一整天的園遊會，知名美食、教育、理財攤商都到場，吸引2000人次到場，許多小朋友也有上台表演的機會，氣氛相當熱鬧。

世界日報舊金山社總經理李銘濱表示，母親節園遊會是世界日報在灣區與僑胞共度美好時光的傳統，藉由實體園遊會，與灣區讀者、僑胞建立起更緊密的關係，並發揚台灣傳統美食、文化與表演，現場另有來自台灣的美食國際巡迴主廚表演拿手絕活，也能讓僑胞嘗到大廚的美食好滋味。

許多灣區政要也都到場支持世界日報，包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪及夫人雲雯蓁、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務秘書許彩鳳、僑務委員魏德珍、陳陽明、李垣麟、張正邦及劉玲霞、僑務諮詢委員周信結等。

世界日報的母親節活動現場有十多家精采攤位，包含美食、教育、理財與社區服務，美食攤商有段純貞牛肉麵、康寶食品、阿美廚房，教育攤商則有成真學院、Exploring Music、YAMAHA、LingoAce，理財攤商則有紐約人壽、Mass Mutual等，社區服務與特色攤位則有杉釦富、法鼓山、國際醫藥大學、美國華裔精神健康聯盟、愛僑卡。

下午節目則包含歌唱舞蹈表演、脫口秀、武術、古箏、還有樂團表演。另外有兩場教育講座，吸引許多大、小朋友及親子參加活動，現場氣氛相當熱鬧。參與活動的矽谷工程師馬兆先表示，活動熱鬧又精采，特別帶小朋友來看大哥哥、大姊姊表演，覺得相當有活力精神，希望年年都有這麼好的母親節活動可以參加。

5月4日當天上午也有「親子輕食便當料理大賽」，由家長與孩子攜手合作，製作健康又美味的輕食便當，透過食物訴說親子故事。第一名是Oishi desu，家長Yuling和小孩Tyler 合作完成「親子日式元氣便當」，他們享受一起做便當的歡樂時光，每一口吃下去活力滿滿，豐富精神與味蕾。

第二名則由「大饕小韜隊」獲得，家長維楨（Sandy）與小孩韜臻（Hazel）共同完成 「大饕小韜的彩虹花園」，他們表示，選擇彩虹花園的原因是反應「Eat The Rainbow」的概念，透過攝取不同顏色的蔬菜、水果與穀物，達到對身體健康無負擔的飲食，藉著媽媽跟孩子和各種不同顏色花的配比達到好玩又好吃的目的。

第三名「3G Bian Dong」的家長Genny 與小孩Gowan共同做出「回家只剩空便當」。他們表示，媽媽把無聲的加油打氣，凝聚成一個個透早起床做的便當，希望小朋友中午的時候，打開便當看到繽紛又熟悉的台灣菜色，嘴角上揚露出滿意的笑容，想像著你們跟好朋友們快樂的吃頓飯，媽媽就感覺很幸福。

5月5日也將由金山灣區媽媽教室舉行「輝黃美食、夜市飄香」的台灣美食廚藝巡迴講座，一連串活動炒熱母親節氣氛。

世界日報母親節活動攤商美國華裔精神健康聯盟。（記者江碩涵／攝影）
世界日報母親節活動攤商美國華裔精神健康聯盟。（記者江碩涵／攝影）
親子輕食便當料理大賽頒獎。（記者江碩涵／攝影）
親子輕食便當料理大賽頒獎。（記者江碩涵／攝影）
世界日報舊金山社總經理李銘濱（左五）與駐舊金山台北經文處長賴銘琪（右七）、僑教中...
世界日報舊金山社總經理李銘濱（左五）與駐舊金山台北經文處長賴銘琪（右七）、僑教中心主任莊雅淑（左四）等來賓合影。（記者江碩涵／攝影）
世界日報母親節活動攤商。（記者江碩涵／攝影）
世界日報母親節活動攤商。（記者江碩涵／攝影）
小小那魯灣在世界日報母親節活動中跳舞表演。（記者江碩涵／攝影）
小小那魯灣在世界日報母親節活動中跳舞表演。（記者江碩涵／攝影）
世界日報母親節活動攤商段純貞牛肉麵。（記者江碩涵／攝影）
世界日報母親節活動攤商段純貞牛肉麵。（記者江碩涵／攝影）
世界日報母親節活動攤商杉釦富介紹遠紅外線的健康養生產品。（記者江碩涵／攝影）
世界日報母親節活動攤商杉釦富介紹遠紅外線的健康養生產品。（記者江碩涵／攝影）
世界日報母親節園遊會，吸引2000人到場，熱鬧滾滾。（記者江碩涵／攝影）
世界日報母親節園遊會，吸引2000人到場，熱鬧滾滾。（記者江碩涵／攝影）
麥奇小子在世界日報母親節活動中跳舞表演。（記者江碩涵／攝影）
麥奇小子在世界日報母親節活動中跳舞表演。（記者江碩涵／攝影）
世界日報母親節活動太極門到場支持。（記者江碩涵／攝影）
世界日報母親節活動太極門到場支持。（記者江碩涵／攝影）
世界日報母親節活動親子輕食料理比賽名次出爐。（記者江碩涵／攝影）
世界日報母親節活動親子輕食料理比賽名次出爐。（記者江碩涵／攝影）
世界日報母親節活動贊助廠商康寶食品創辦人Amy(右2)與Sophia(右3)。（...
世界日報母親節活動贊助廠商康寶食品創辦人Amy(右2)與Sophia(右3)。（記者江碩涵／攝影）
世界日報母親節園遊會上有聲援台灣加入WHO等活動。（記者江碩涵／攝影）
世界日報母親節園遊會上有聲援台灣加入WHO等活動。（記者江碩涵／攝影）

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