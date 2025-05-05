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金門公園內 全美首座乳癌紀念花園啟用

記者李怡／舊金山報導
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全美首座乳癌紀念花園落成金門公園。（舊金山市長辦公室供圖）
全美首座乳癌紀念花園落成金門公園。（舊金山市長辦公室供圖）

舊金山金門公園迎來一項意義深遠的新增設施，全美首座專為乳癌罹難者設立的永久性紀念花園4日正式啟用。市長羅偉（Daniel Lurie）與乳癌倖存者團體「灣區年輕倖存者」（Bay Area Young Survivors，簡稱 BAYS）及市公園與康樂局共同主持開幕儀式，向因病逝世者致敬，並為仍在抗癌路上的人們提供一處療癒空間。

這座名為「BAYS乳癌紀念花園」的紀念地，是金門公園三十多年來首座新建的紀念設施，也是在全美史上第一座專門紀念乳癌罹難者的永久性公共空間。

市長羅偉在揭幕時表示：「這不僅是一座花園，更是我們集體記憶的所在。我們在此悼念被乳癌奪走的生命，也喚起社會關注：支持病友、鼓勵篩檢、推動研究，永遠不要忽視這場仍在持續的戰鬥。」

花園由BAYS主導規畫，歷時11年才得以實現，總建設費用約80萬美元，全數來自社會募款。花園設計由舊金山景觀建築團隊InsideOut操刀，施工於2024年11月啟動。

園區內植栽以本地原生植物為主，並保留大片橡樹林，設有可靜坐沉思的座位區，可遠眺蘇特羅塔與溫室谷風景。石板步道上刻有BAYS成員的真實話語，而一圈金屬裝置則鐫刻了逾百位因晚期乳癌辭世的成員姓名，成為整座花園最動人的紀念焦點。

BAYS紀念項目共同召集人、志工艾嘉（Nola Agha）感性表示：「這是一段漫長的旅程。我們有太多摯友在過程中離開了人世，但今天，我們終於有了一個能親手照料、共同記憶的空間。」

市公園局總經理金斯柏格（Phil Ginsburg）亦指出：「金門公園一直是舊金山最具象徵性的綠地，而這座花園為這塊土地增添了一份屬於愛與希望的力量。」

參與活動的知名乳癌專家、市立Hope癌症中心的魯果醫師（Dr. Hope Rugo）指出：「這座花園不僅是紀念過去，也提醒我們乳癌依然威脅著生命。我照顧過的許多病人如今被刻上名字，也讓我更加堅定推動治療與支持的使命。」

紀念花園的理念也受到1991年設立於同樣地點的愛滋病紀念林（AIDS Memorial Grove）啟發，象徵著以公共空間凝聚社群情感、承載集體創傷與希望的延續。

乳癌 舊金山 羅偉

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