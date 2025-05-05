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建於二戰前…金門大橋景觀房 天價630萬售出

舊金山訊
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舊金山2989 Lake Street的房產(中) 以630萬美元售出。(Google Maps)
舊金山2989 Lake Street的房產(中) 以630萬美元售出。(Google Maps)

舊金山金門大橋附近一座三層房屋最近以630萬美元售出。

位於2989 Lake Street的這棟三層樓住宅坐落在舊金山高檔的海崖社區，俯瞰太平洋，可欣賞到從金門大橋到市中心的壯麗全景。房產建於1941年，面積5201平方呎，擁有三臥房和三個半衛生間

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，这座房產的聯合掛牌代理人、Compass經紀人戈麥斯(Stephen Gomez) 表示，該房產位於Lake Street盡頭，外形類似倫敦常見的新月形聯排別墅街區。

該房屋建於是二戰前「古典」住宅的典範，「建築結構完整，細節豐富」，戈麥斯說，並指出戰後「建築質量已大不如前」。

戈麥斯補充，大約20年前，該房產進行了全面翻修，增加了臥房和浴室。自那以後，該房產一直「維護良好」。

其他顯著特點包括帶全套酒吧的媒體室、帶高端電器的開放式廚房、綠樹成蔭的後院、可欣賞美景的主套房以及獨立的兩車位車庫。

戈麥斯表示，海崖（Sea Cliff ）社區的建造是一個有計畫的開發項目，類似於 Pebble Beach 和 Bel Air。這裡沒有電線桿，車庫位於房屋後面，因此街道整潔。

該房屋於4月7日掛牌出售，售價585萬美元。戈麥斯和聯合經紀人布蘭卡特 (Gina Blancarte) 舉辦了一次開放參觀日(open house)，約有100人到場，最終有4人表示感興趣，並有2人提出報價。

掛牌僅三周後，該房屋於4月28日售出，售價高於要價，為630萬美元。布蘭卡特將此歸因於多種因素：該房源的定價透明且正確，「城市裡幾乎沒有任何庫存，尤其是在海崖」，而且賣家及其團隊花了數月的時間來準備這套房子，她說。

布蘭卡特稱舊金山現在是「熱門商品」：「舊金山是 2025 年最具復甦潛力的城市和故事。 這要歸功於我們的市長羅偉(Daniel Lurie)。從第一天起，他就出色地推動了項目的推進。」

舊金山 金門大橋 羅偉

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