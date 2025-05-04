美3月房屋銷量下滑 灣區房市卻逆向上升 主因庫存增加

美國3月房屋銷售量下滑，灣區房市卻逆向上升，主要原因是庫存增加。(圖取自Redfin臉書)

美國今年春天大部分房市銷售下滑，全國房屋銷售量比去年同期3月減少2.4%。灣區 房市卻逆向上升。今年3月，灣區房屋銷售量創下全美最大增幅，顯示儘管經濟不確定性導致其他地區買房熱情降低，但灣區買家需求仍大。

「聖荷西信使報」分析房地產網站Redfin近來發布數據，聖荷西現有獨棟房屋銷售量上升4.9%、屋崙上升11.7%，舊金山上漲13%，成為全國大都會地區最高漲幅。Redfin首席經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)表示，灣區經濟強勁，不太容易受到高貸款利率 或市場波動影響。

灣區房屋銷售量成長，導因於數百位賣家決定於今年3月掛牌出售房屋，促使整個灣區房屋庫存比去年增加35%。屋崙新房原數量增加19.3%、聖荷西增加17.3%、舊金山增加12.6%。

今年高貸款利率一直遊走在約7%，導致房主不願放棄疫情期間3%利率搬家。然而，費爾韋瑟指出，鎖定效應(lock-in effect)終於開始減退。

根據「加州房地產經紀人協會」，房源數量增加促使灣區大部分地區價維持穩定。3月房屋銷售價中位數比去年同期上漲1%至140萬美元。康曲科士達縣房價中位數為90萬7000美元、阿拉米達縣為138萬美元、馬連縣為170萬美元、舊金山為180萬美元、聖塔克拉拉縣為210萬美元、聖馬刁縣為230萬美元。人工智慧產業蓬勃發展促動聖縣成為灣區六縣房價漲幅最大的縣，比去年上漲11.3%。

房地產經紀人李卡迪(Elena Licardi)認為，房屋庫存增加代表賣家需要更有策略化行銷，才能在脫穎而出。現在買房有更多選擇，必須確保房屋看起來狀況佳，並且有好價格，才能吸引更多買家。灣區公寓市場也出現上漲，銷售額成長12%、中位數價格上漲2.7%至84.7萬美元。

根據房地美(Freddie Mac)數據，30年期固定貸款利率今年初為6.91%，幾乎沒有變化。買家與房屋經紀人原本期待聯儲局今年能降息，但主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，不會很快降息，尤其在等待川普關稅與其他經濟政策如何發揮作用之際。

不過，利率並未阻擋買房人士。房地產經紀人佛洛瑞斯(Ricky Flores)指出，買家又回到房市並報價。灣區許多買家甚至不仰賴貸款，Redfin資料顯示，舊金山有26.5%買家以全現金買房，聖荷西全現金購屋比率為18%。

房屋銷售速度快，灣區獨棟房屋上市時間平均僅13天，為加州地區最少。但各縣情況不同，聖縣房屋平均售出時間為8天、馬連縣則需49天才能售出。費爾韋瑟表示，矽谷科技公司返回辦公室政策，正在推動聖馬刁縣與聖塔克拉拉縣房市增長，近來調查顯示，灣區白領每周約有三天在辦公室上班。