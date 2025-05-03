我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

查克柏格夫妻悄刪慈善事業 不再資助加州住房計畫

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
去年4月，普莉希拉-陳出席CZI出資 5000 萬美元發起的住房計畫五周年慶典。最近CZI悄然削減了對經濟適用房和遊民者組織的資助。（電視新聞截圖）
去年4月，普莉希拉-陳出席CZI出資 5000 萬美元發起的住房計畫五周年慶典。最近CZI悄然削減了對經濟適用房和遊民者組織的資助。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，開展多年的「陳查克柏格計畫」（Chan Zuckerberg Initiative，CZI）最近悄無聲息地終止了對加州一些住房組織的資助，並告訴許多住房和遊民問題倡導組織（其中一些已獲得其多年支持），今後將不再延長對他們的資助。

非營利性遊民問題解決方案倡導者All Home的發言人Edie Irons說：「這對整個加州的住房正義運動是一個打擊，觸動了全州許多甚至所有最有效的住房倡導組織。」

陳和查克柏格是Meta公司的執行長，也是世界上最富有的人之一，他們將1980億美元財富的一部分投入了CZI，截至2023年，CZI的資產價值達63億美元。自2018年以來，該基金會已向建造住房或倡導解決加州住房負擔危機的事業投入了近2億美元。他們還為與住房相關的投票措施（ballot measures）捐助了數百萬美元。

CZI拒絕接受媒體採訪，而在一份聲明中說︰「在過去的十年中，CZI一直支持加州變革性的住房解決方案，通過融資、技術援助和社區驅動的政策變革，直接促進4萬多套住房的建設和保護，並幫助數百萬租房者找到了穩定的住所。隨著我們對生物醫學研究的進一步關注，我們將在2026年底之前結束我們的全州住房計畫。今後，我們的住房工作將以本地為重點，繼續在灣區進行投資」。

多位熟悉CZI決策的人士表示，此次撤資還與CZI呼籲停止資助支持「多元、公平和包容」（DEI）的項目有關。前些年，CZI支持過的許多住房組織都在其使命宣言中包含了對社會公平的承諾。

受影響組織的領導人表示，他們感到被背叛了，因為歷史上一直支持進步社會事業的CZI，在川普政府將矛頭指向DEI時卻如此迅速地改弦易轍。川普總統已簽署行政命令，停止聯邦政府在多元化倡議方面的支出，包括對聯邦承包商和贈款接受者的支出。

除了住房項目，之前，CZI還宣布將關閉其在2016年創辦的一所為低收入兒童提供免費的私立學校教育東巴洛阿圖學校（East Palo Alto school）。

加州 遊民 川普

上一則

不同於其他精品店紛退出 寶格麗舊金山開新旗艦店

下一則

Nvidia斥資逾億 收購矽谷新園區 占地約13英畝

延伸閱讀

微軟Meta加碼AI 鴻海、廣達等台鏈振奮

微軟Meta加碼AI 鴻海、廣達等台鏈振奮
查克柏格夫婦免費學校將關 「經費不足」原因令人費解

查克柏格夫婦免費學校將關 「經費不足」原因令人費解
查克柏格夫婦創辦矽谷免學費小學 無預警宣布明年關閉

查克柏格夫婦創辦矽谷免學費小學 無預警宣布明年關閉
華郵分析：為何查克柏格沒辦法討好川普？

華郵分析：為何查克柏格沒辦法討好川普？
查克柏格夫婦免費小學 將於明年春末夏初關閉

查克柏格夫婦免費小學 將於明年春末夏初關閉

熱門新聞

Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥/攝影）

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

2025-04-26 21:28
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥╱攝影）

Costco日式千層、高郵鹹鴨蛋 吸引亞裔

2025-04-28 02:00
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存。(路透)

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

2025-04-28 14:42
UCSF兒童醫院一名被發現昏迷的醫師被指控偷藥，記錄顯示一連串的涉嫌偷竊行為。（取自Google Maps）

UCSF醫院麻醉師曝偷藥昏迷 距離操刀2歲童手術僅兩小時

2025-04-26 17:25
谷歌聯合創始人布林（右）去年在 All-In Summit 接受訪談的畫面。 (YouTube視頻截圖)

谷歌發最後通牒 不回辦公室上班就解雇

2025-04-25 16:33
灣區costco重新上架大包裝雞蛋，且價格恢復至之前的合理水準、不再實施限購。（記者龔玥／攝影）

灣區好市多雞蛋回歸 價格親民不限購引哄搶

2025-04-26 17:15

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光