查克柏格夫妻悄刪慈善事業 不再資助加州住房計畫

去年4月，普莉希拉-陳出席CZI出資 5000 萬美元發起的住房計畫五周年慶典。最近CZI悄然削減了對經濟適用房和遊民者組織的資助。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，開展多年的「陳查克柏格計畫」（Chan Zuckerberg Initiative，CZI）最近悄無聲息地終止了對加州 一些住房組織的資助，並告訴許多住房和遊民 問題倡導組織（其中一些已獲得其多年支持），今後將不再延長對他們的資助。

非營利性遊民問題解決方案倡導者All Home的發言人Edie Irons說：「這對整個加州的住房正義運動是一個打擊，觸動了全州許多甚至所有最有效的住房倡導組織。」

陳和查克柏格是Meta公司的執行長，也是世界上最富有的人之一，他們將1980億美元財富的一部分投入了CZI，截至2023年，CZI的資產價值達63億美元。自2018年以來，該基金會已向建造住房或倡導解決加州住房負擔危機的事業投入了近2億美元。他們還為與住房相關的投票措施（ballot measures）捐助了數百萬美元。

CZI拒絕接受媒體採訪，而在一份聲明中說︰「在過去的十年中，CZI一直支持加州變革性的住房解決方案，通過融資、技術援助和社區驅動的政策變革，直接促進4萬多套住房的建設和保護，並幫助數百萬租房者找到了穩定的住所。隨著我們對生物醫學研究的進一步關注，我們將在2026年底之前結束我們的全州住房計畫。今後，我們的住房工作將以本地為重點，繼續在灣區進行投資」。

多位熟悉CZI決策的人士表示，此次撤資還與CZI呼籲停止資助支持「多元、公平和包容」（DEI）的項目有關。前些年，CZI支持過的許多住房組織都在其使命宣言中包含了對社會公平的承諾。

受影響組織的領導人表示，他們感到被背叛了，因為歷史上一直支持進步社會事業的CZI，在川普 政府將矛頭指向DEI時卻如此迅速地改弦易轍。川普總統已簽署行政命令，停止聯邦政府在多元化倡議方面的支出，包括對聯邦承包商和贈款接受者的支出。

除了住房項目，之前，CZI還宣布將關閉其在2016年創辦的一所為低收入兒童提供免費的私立學校教育東巴洛阿圖學校（East Palo Alto school）。