舊金山警員爆濫用病假 兼職保安 加班費年入數10萬

審計發現，部分舊金山警員濫用病假為私人實體提供保安服務，從而提高警局加班支出。(圖取自舊金山警局臉書)

舊金山 市府官員日前在審計聽證會上，嚴厲批評舊金山警局的巨額加班支出，發現部分警員濫用病假、為銀行與零售商 店等私人實體提供保安服務，從而提高警局加班支出。

舊金山紀事報報導，市府官員在市議會特別會議對警金山警局進行調查，內容包括加班支出，以及允許辦公室、零售店與社區協會等私人實體雇用警察保安的10B計畫。當警員請病假時，其他警員可加班填補這些班次，花費更多市府經費。

審計報告於去年12月發布，審查舊金山警局截至2022-22財政年度的5年加班支出狀況。警局在市政廳要求市府撥款6100萬美元作為加班費，儘管警局預算已從2019年的6億6900萬美元增至2025年的8億1500萬美元。

這項審計引發市府官員對警局管理市府經費方式的擔憂，市議會發現，警局加班支出在5年內增加超過2倍，自5290萬美元增至1億840萬美元。警局並未阻止警員超出個人加班時間上限，也未追究責任。

審計結果顯示，約有209名警員加班，人數佔舊金山市警員總數12%、支出佔總加班支出的近三分之一。舊金山紀事報發現，部分警員每年僅加班就能多拿數十萬美元。此外，一些警員儘管因頻繁使用病假而沒有資格加班，卻透過10B計畫記錄超過5萬個小時的加班時間。

舊金山警局、警察協會與市府達成協議規定，若警察在3個月內病假超過2次，就無法擔任10B計畫輪班。但警局官員表示，他們未執行規定，違法規定警察也不會受到紀律處分。

負責市議會預算與立法辦公室的梅納德(Nicolas Menard)在聽證會表示，審計發現與潛在濫用行為相符模式，警員請假時，須向其他警員支付加班費填補班次，然後在當晚做10B計畫工作。若再加上缺乏監管病假，加班費用超支情況堪虞。

但是，舊金山警局助理局長拉薩(David Lazar)表示，警局警員多年來短缺約500人，因此加班支出很高。10B計畫降低犯罪率，其不使用市府經費，而是由私人實體支付警員薪資。此外，警局已聘請團隊監督加班支出，並監控病假與加班情況。

舊金山市議員菲爾德(Jackie Fielder)告訴拉薩，他在替10B計畫辯護時，混淆私人機構利益與公眾利益。儘管應在部分地點派駐警力，但關乎警局控制權力與公平分配資源為舊金山市民服務，而非聽從私人實體命令。

市議員麥德誠(Matt Dorsey)為前舊金山警局員工，向來支持警局。他表示，審計發現潛在濫用行為，會減弱警方名聲，加班管理不佳，會嚴重損害大眾對警局管理納稅人資金能力的信心。