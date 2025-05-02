AT&T攜手網路安全公司 推保護企業資安方案

AT&T與Palo Alto Networks簽署戰略合作協議。（圖源AT&T官網）

在當前網絡威脅日益嚴峻的時代，美國電信公司（AT&T ）與網絡安全公司Palo Alto Networks日前宣佈簽署戰略合作協議，攜手推出安全連線解決方案，為用戶提供全面性保護。

根據雙方協議，AT&T的安全平台將整合Palo Alto Networks領先的人工智慧 網路安全功能，包括即時威脅防範、自動化風險回應、AI 驅動操作與雲端交付安全機制，並可在AT&T有線與無線網路基礎架構上實現單一、安全的整合框架，為應對分散式網路環境中的挑戰提供強力支援。

這套SASE（安全訪問服務邊緣）解決方案預計將於今年稍晚正式推出，客戶最快可於夏季開始試用。屆時，AT&T用戶還將享有專屬的安全瀏覽器服務，該瀏覽器結合Palo Alto Networks技術與AT&T的連線能力，無論身處何地、使用任何裝置，皆可獲得高級別的網路威脅防護。

AT&T商業產品資深副總裁特洛亞諾（Mike Troiano）表示：「網絡安全是AT&T核心業務之一。我們與Palo Alto Networks的合作，協助企業防範可能導致營運中斷的網路威脅，讓企業在面對複雜數位環境時更具信心。」

Palo Alto Networks資深副總裁兼網絡安全總經理歐斯瓦爾（Anand Oswal）亦指出：「我們與AT&T的合作代表著AI驅動網絡安全的下一階段。將我們的安全解決方案與AT&T龐大的網路基礎設施結合，能幫助企業在提升性能的同時，確保高度防護。」

該方案亦包括多項高階安全功能，如零信任網絡存取（ZTNA），所有用戶與裝置皆需經過驗證與授權，降低內部與未授權存取風險；資料外洩防護（DLP），確保敏感資訊不被未經授權存取或洩漏；安全Web閘道（SWG），阻擋網頁攻擊並執行安全性原則；雲端存取安全代理（CASB），以及集中管理與AI優化，藉由Strata Cloud Manager整合整體安全營運，協助企業落實最佳實務。

此一策略合作被視為雙方擴展企業市場版圖的重要一步，亦預示著在AI驅動下的企業級資安解決方案邁入新時代。