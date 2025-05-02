Micro Center進駐聖塔克拉拉 修電腦、買配件一站全包

新店位於聖塔克拉拉市5201 Stevens Creek Blvd.。（記者龔玥／攝影）

在電商主導的時代逆勢而上，美國電腦與電子產品零售商 Micro Center 5月在聖塔克拉拉正式開設新店。此次開店是該品牌自2000年代初撤出舊金山灣區 以來首次重返矽谷 。

新門市落址於聖塔克拉拉，位處科技走廊要道，鄰近蘋果公司總部、谷歌及輝達等科技巨頭的營運據點。該店將全面展現品牌特色，包括現場陳列超過萬種科技商品，從高效能主機、遊戲裝置、網路零件到各類創客工具一應俱全。更重要的是，現場還將設有Knowledge Bar，由技術專家提供免費諮詢、系統維修與硬體診斷服務，強調「看得見、摸得著、問得到」的零售價值。

與大多數零售商追求輕資產化、轉向線上銷售不同，Micro Center 多年來始終堅持實體店鋪策略，強調透過實地體驗建立顧客信任，並滿足即買即用的即時性需求。

喜歡研究電腦零件的工程師李先生說，他很期待新店開業。「有時候電腦只是一個散熱的問題或者電源不穩定的問題，只有實體店才能現場分析並立刻給出解決方案。」