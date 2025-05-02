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Micro Center進駐聖塔克拉拉 修電腦、買配件一站全包

記者龔玥／聖荷西報導
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新店位於聖塔克拉拉市5201 Stevens Creek Blvd.。（記者龔玥／攝影）
新店位於聖塔克拉拉市5201 Stevens Creek Blvd.。（記者龔玥／攝影）

在電商主導的時代逆勢而上，美國電腦與電子產品零售商 Micro Center 5月在聖塔克拉拉正式開設新店。此次開店是該品牌自2000年代初撤出舊金山灣區以來首次重返矽谷

新門市落址於聖塔克拉拉，位處科技走廊要道，鄰近蘋果公司總部、谷歌及輝達等科技巨頭的營運據點。該店將全面展現品牌特色，包括現場陳列超過萬種科技商品，從高效能主機、遊戲裝置、網路零件到各類創客工具一應俱全。更重要的是，現場還將設有Knowledge Bar，由技術專家提供免費諮詢、系統維修與硬體診斷服務，強調「看得見、摸得著、問得到」的零售價值。

與大多數零售商追求輕資產化、轉向線上銷售不同，Micro Center 多年來始終堅持實體店鋪策略，強調透過實地體驗建立顧客信任，並滿足即買即用的即時性需求。 

喜歡研究電腦零件的工程師李先生說，他很期待新店開業。「有時候電腦只是一個散熱的問題或者電源不穩定的問題，只有實體店才能現場分析並立刻給出解決方案。」

聖塔克拉拉門市將成為 Micro Center 全美第29家分店，隨著新店的落成，這家以真實觸感和專家建議為核心競爭力的商店為灣區熱愛電腦組裝的發燒友帶來新體驗。

Micro Center 5月正式開設新店。（記者龔玥／攝影）
Micro Center 5月正式開設新店。（記者龔玥／攝影）

灣區 零售商 矽谷

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