「神奇數字」雖持平 加州居民退休前景並未更樂觀

今年的調查發現，加州居民的退休前景並沒有變得更加樂觀。(取自Pexels)

金融服務公司西北互助人壽保險 公司 (Northwestern Mutual) 的最新調查顯示，自去年以來，大多數美國人降低了對退休「神奇數字」(magic number)的期望，即他們停止工作後退休需要的生活費金額。

但在加州 ，情況就不同了。舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，西北互助公司2025年的全國受訪者表示，他們平均認為需要126萬美元才能在65歲時舒適地退休。這比受訪者在2024年預期的金額下降了20萬美元，當時的金額為146萬美元，創歷史新高。

什麼原因導致預期下降？西北共同人壽保險公司的財富管理顧問魯索（Ashley Russo） 表示，通貨膨脹率在新冠疫情爆發後的一年內飆升，目前已經降溫。儘管仍處於高位，2024年3月為2.4%，略高於聯準會2%的目標，但已低於2022年6月9.1% 的峰值。

史丹福大學兩位經濟學家的分析發現，雖然通貨膨脹不出所料地使人們對經濟感到消極，但隨著通貨膨脹的下降，人們確實會逐漸習慣更高的價格。現在正處於這個窗口期，因為通貨膨脹率在2023年6月進入了更可接受的3%範圍。

值得注意的是，這項調查是在今年1月川普總統就職典禮之前進行的，因此這種經濟樂觀情緒早於當前不斷變化的關稅形勢及其導致的市場動盪。

但在加州退休則有所不同。今年的調查發現，加州居民的退休前景並沒有變得更加樂觀。

2024年，西北互助人壽保險公司為紀事報進行的一項分析發現，接受調查的加州人平均表示，他們需要147萬美元才能舒適地退休。這僅略高於全國146萬美元的平均水平。

西北互助人壽保險公司今年也進行了同樣的分析。受訪者被告知要考慮所有來源，包括 401(k)、IRA、退休金 和銀行帳戶，但不包括房地產等資產。

加州人認為，到2025年退休所需的「神奇數字」是147萬美元。這與去年相同，但比今年的全國數字高出21萬美元，表明加州人可能沒有像普通美國人那樣感受到通貨膨脹帶來的緩解，並且仍然意識到這裡的生活成本很高。

「加州人知道他們需要存更多的錢才能在更昂貴的地方維持他們的生活方式，」魯索說。

其他需要考慮的生活成本因素包括住房、房屋保險、汽油、水電費和食品雜貨等日常必需品。魯索說，人們應該認真審視自己工作年齡的生活方式和開支，並弄清楚退休時的預算是什麼樣的，這樣他們就知道自己的個人「神奇數字」是多少。