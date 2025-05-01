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舊金山市議員陳小焱：亞裔家援服務處進駐第11區

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山市議員陳小焱（左三）歡迎亞裔家援服務處進駐第11區。（受訪者供圖）
舊金山市議員陳小焱（左三）歡迎亞裔家援服務處進駐第11區。（受訪者供圖）

舊金山市第11區市議員陳小焱（Chyanne Chen）4月30日宣布，長期服務亞裔社區的非營利機構「亞裔家援服務處」（APA Family Support Services）落戶Mission街4377–4379號，該地點將成為第11區未來的重要社會服務中心。

新址預計於2025年8月啟用，將提供多項專為移民及低收入家庭設計的社會支援服務，包括育兒講座、心理健康輔導、早期兒童發展、個案管理等，所有項目將以多語言並融合文化差異的方式進行，特別針對亞太裔家庭的需求。

「我們歡迎亞裔家援服務處落腳本區心臟地帶。」陳小焱說，「這不只是空間的轉移，更是社區服務承諾的延伸。未來，這裡將成為居民可親近、可信任的支援中心，提供他們實質幫助與情感支持。」

成立於1987年的APAFSS是舊金山歷史最悠久的亞裔家庭支援機構之一，長期透過亞太家庭資源網絡（APIFRN）整合全市20多家夥伴機構，為家庭提供文化適切的多元服務。該機構每年還透過「亞太家長壓力熱線」提供逾4000小時的危機應對諮詢，在防止家庭暴力與促進親職教育方面成效顯著。

APAFSS亦是少數獲准與市府兒童保護服務部門直接合作的社區機構，能夠提供差異響應（Differential Response）與增強探視（Enhanced Visitation）等干預方案，幫助高風險家庭維持穩定。

市長羅偉（Daniel Lurie）表示支持：「舊金山的力量來自於我們多元的社區和致力服務的機構。亞裔家援服務處的擴展展現了我們對公平、文化尊重和社區扎根的承諾。」

此次新址購地交易由律師事務所Perkins Coie LLP提供無償法律協助，並由亞裔律師Allan Low主導，體現社會各界對社福工作的共同投入。

新服務中心將於未來數周內展開裝修工程，預計今年夏天正式開放，服務第11區以及更廣泛亞裔與移民社區的家庭。

亞裔 舊金山 移民

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