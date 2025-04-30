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AI幫挑商品 ChatGPT購物搜尋升級 挑戰Google霸主地位

記者徐蓓蓓╱聖塔克拉拉縣報導
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新版功能在用戶輸入具有購物意圖的問題時，ChatGPT將即時呈現圖文並茂的商品搜尋結果。(取自OpenAI網站)
新版功能在用戶輸入具有購物意圖的問題時，ChatGPT將即時呈現圖文並茂的商品搜尋結果。(取自OpenAI網站)

OpenAI公司近日宣布，旗下聊天機器人平台ChatGPT升級購物搜尋功能，使用者不論是Plus會員、免費用戶，甚至未登入帳號，只要使用GPT-4o或4o-mini模型，皆可體驗這項新功能。此舉被認為是OpenAI進一步搶攻搜尋市場，並挑戰Google主導地位的關鍵一步。

新版功能在用戶輸入具有購物意圖的問題時，如「我想幫兩隻狗買萬聖節裝扮」，ChatGPT將即時呈現圖文並茂的商品輪播，搭配價格、用戶評價、產品特色標籤及購買連結，讓消費者在對話中即可輕鬆完成初步選物與比較。OpenAI強調，這些推薦並非廣告，而是根據使用者查詢與個人偏好自動挑選。例如，若用戶過去曾表示不喜歡小丑，系統就會避免推薦相關造型商品。

在商品篩選過程中，ChatGPT會綜合參考來自第三方供應商的資料，如價格、商品描述與公開評論，並根據用戶需求（如預算、尺寸、使用便利性）動態調整排序。部分商品還會附上如「預算友善」、「最受歡迎」等標籤，並提供AI生成的評論摘要，協助消費者快速掌握評價重點。

不過OpenAI提醒，這些標籤與評論僅供參考，未經官方驗證，部分資料可能來自接受商家好處的用戶。

目前商品販售商的排序仍由第三方資料主導，尚未根據價格或運費等因素進行優化。OpenAI表示，未來將開放商家主動提交產品資訊，藉此提升更新速度與資訊準確性。

這項升級一經發布也立馬受到業界關注。LinkedIn新聞編輯麥冬諾（Megan McDonough）指出，ChatGPT的新功能與Google Shopping類似，但目前推薦內容全為有機結果、無廣告干擾，更強調客製化。資深行銷顧問莫切瓦（Detelina Momcheva）則表示，這對整個數位行銷生態是一大挑戰，尤其對於講求效率的消費者而言，ChatGPT將大幅改變人們搜尋與購物的方式。

根據貝恩顧問公司（Bain & Company）今年2月發布的研究，約八成使用搜尋功能的用戶，在超過四成的情況下會依賴AI生成的結果，顯示AI搜尋正快速取代傳統模式，成為新一代消費者決策工具。

AI ChatGPT OpenAI

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