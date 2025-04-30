AI熱潮興起 灣區科技人才外流減緩 紐約是唯一例外

灣區科技人才近年來不斷流失到美國其他科技中心，尤其是紐約。(美聯社)

近年來，灣區 科技人才不斷流失到美國其他科技中心，但隨著本地人工智慧熱潮掀起，科技人才流失速度有所減緩，但流向紐約的人數仍居高不下。

灣區近年來有許多科技工作紛紛被西雅圖、奧斯汀、邁阿密等新興科技中心搶占。但根據舊金山 紀事報對美國人口普查局數據的分析，隨著人工智慧興起，灣區科技雇員流向這些城市的人數有所減少，唯一的例外是紐約。

紐約是美國僅次於灣區的第二大科技中心，自新冠疫情 爆發以來，每年有愈來愈多的灣區科技雇員前往紐約大都會區工作。搬到紐約的科技人告訴紀事報，紐約大量的工作機會、有趣的夜生活、較好的約會交友環境，都是吸引他們前往的原因。此外，在疫情發生後，谷歌和Meta等科技巨頭也一直擴大在紐約的辦公空間，他們的灣區辦公空間反而有所縮減。

舊金山首席經濟學家伊根（Ted Egan）先前曾表示，舊金山作為科技中心仍然具有競爭力。不過，根據就業市場數據供應商Lightcast.io的數據，儘管從2019年到2024年，在舊金山提供最多工作職位的是Salesforce、Uber和Airbnb等本地科技大企業，但整體已從2022年3月的約6000個，大幅減少到上個月的不到2000個。

數據顯示，在2023年，約有5800人離開灣區前往紐約工作。相反地，離開紐約前來灣區工作的只有約3400人。相較之下，2023年洛杉磯都會區前來灣區工作的人多達7000多人，灣區前往洛杉磯工作的人只有1780人。

紀事報表示，舊金山就業市場深受科技業影響，疫情期間的招聘狂潮和人工智慧相關職位的增長，抵銷了部分遠距工作職位的流失。然而，科技業看似無止盡的裁員導致2022年和2023年淨失業人數持續加大，加上旅遊和零售業的復甦緩慢，使舊金山成為美國主要城市中唯一一個尚未恢復疫前就業數量的城市。