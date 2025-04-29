DOGE砍經費 3大學研究資助被取消

DOGE削減經費，舊金山加大等灣區大學資助被取消。(取自舊金山加大臉書)

柏克萊加大 教授霍姆斯博士(Seth Holmes)正在組織一次會議，以產生改善公共健康的研究成果，並專注於少數族裔。舊金山 加大屋崙分校教授福斯特(Diana Foster)正在領導一項關於州級墮胎禁令對女性影響的研究。舊金山加大眼科教授阿查里亞(Nisha Acharya) 正在研究帶狀皰疹疫苗 對眼部帶狀皰疹的影響。

東灣時報(East Bay Times)報導，這三家機構先前一直在利用美國國立衛生研究院(NIH)的資助進行研究，但由於馬斯克的政府效率部(DOGE)牽頭川普政府削減聯邦政府開支並清除與 DEI（多元化、公平性和包容性）相關的任何內容，他們的資助被取消。

同時被削減的還有對聖荷西州大 U-RISE 計畫的五年期150萬美元資助。該計畫是NIH全國計畫的一部分，旨在幫助來自代表性不足群體的學生從大學升入研究生生物醫學課程。

4月21日，美國國立衛生研究院發布通知，撥款不能資助「推進或促進」多元化、公平和包容性的研究。通知稱，其目標是「保護美國公民免受基於種族、膚色、性別、宗教和國籍的歧視」。

在舊金山加大，福斯特獲得了一項為期五年、總額為250萬美元的資助，目前已資助六個月。今年3月，曾獲得五項諾貝爾獎的醫學研究機構舊金山加大收到了NIH的電子郵件，稱其已取消對福斯特的資助。

福斯特說：「這令人震驚，因為這是一項重要的研究。我們需要關心懷孕和女性，而政府竟然不關心那些影響如此眾多民眾的法律後果，這真是令人沮喪。美國是發達國家中孕產婦死亡率最高的國家之一。」

NIH的通知稱，削減撥款是因為福斯特正在進行一項性別認同研究，但她說她並沒有進行這項研究。

眼科醫生阿查里亞 (Acharya) 參與了一項為期五年、耗資300萬美元的項目，該項目旨在研究 Shingrix 疫苗對眼部帶狀皰疹的有效性。她說，當這筆撥款在 3 月被取消時，約有180萬美元的資金損失了。

阿查里亞也對她的資助被取消的原因感到困惑。「我不知道他們是否明白我在做什麼，」阿查里亞說。