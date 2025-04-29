財團壟斷地方新聞 李天明提案護社區媒體自主

李天明提案保護社區媒體自主。（取自李天明網站）

在地方新聞版圖日益被大型財團壟斷之際，加州 議員李天明（Alex Lee）提出的「保護新聞獨立法案 （Keep News Independent Act）」（AB 611），近日於州議會勞工與就業委員會順利過關，訂於29日進入司法委員會審議。該法案旨在保護地方社區擁有多元且獨立的新聞來源，維繫民主社會的基石。

長期以來，對沖基金及私募股權公司管理的媒體集團，為了削減成本、最大化利潤，頻頻收購地方報社，導致裁員、關閉及新聞室合併事件頻傳，使民眾逐漸失去高品質的地方新聞來源。據統計，截至2024年，全美超過一半的日報由僅十家大型公司掌控，其中包括Gannett與MediaNews Group等巨頭。

李天明說：「地方新聞是健康民主的重要支柱。然而，媒體集團與金融財團的壟斷，嚴重摧毀了社區新聞業，將地方新聞當作牟利工具。AB 611法案將賦予新聞從業人員及社區居民機會，確保媒體保持地方導向，持續為公共利益服務。」

過去數年，大型投資公司如Alden Global Capital，透過旗下子公司MediaNews Group在全美大舉收購地方報紙。2023年，該集團突然收購「聖地牙哥 聯合論壇報（San Diego Union-Tribune）」，引發員工措手不及，隨後大量裁員。同樣地，媒體巨頭Gannett自2019年合併案後，也大幅削減報紙與人手，對地方新聞生態造成重大打擊。

新聞室集中於少數財團手中的現象，不僅削弱了專業報導的質量，也使得地方政策與選舉相關報導嚴重缺失，進一步導致選民對地方事務認識不足、投票 率下降、選舉競爭度減弱。同時，全國性、兩極化的新聞內容也加劇了社會分裂。

針對這一現象，AB 611法案提出，當地方媒體計畫出售時，必須提前至少120天通知員工及訂閱者，為員工持股、地方小企業或社區組織介入接手留出時間，從而促進本地擁有與運營。

加州公益組織「加州公民共同事業（California Common Cause）」媒體與民主項目經理邱蔓亞（Maya Chupkov）表示：「AB 611賦予社區保護可信賴地方新聞的機會。當對沖基金暗中收購地方報紙並裁撤新聞室時，公眾失去了維護民主的重要工具。這項法案確保資訊透明，讓地方有機會出手挽救。」