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出清庫存 特斯拉Cybertruck大減價促銷

記者徐蓓蓓／巴洛阿圖報導
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Cybertruck大打折扣，促銷清庫存。(路透)
Cybertruck大打折扣，促銷清庫存。(路透)

特斯拉(Tesla)及馬斯克(Elon Musk）相關資訊網站Teslarati報導，為加速銷售2024年庫存車輛，特斯拉日前宣布，旗下備受矚目的全電動皮卡Cybertruck推出高達1萬550美元的折扣優惠，部分車型還附加終身免費使用超級充電服務，以進一步刺激買氣。

特斯拉此次針對美國全境的庫存Cybertruck推出大規模折扣。非基礎系列(Non-Foundation Series）的Cybertruck折扣高達1萬550美元，「基礎系列」車款的折扣則最高達1萬美元。此外，購買「基礎系列」車型的消費者，更可享受終身免費超級充電服務，使這筆交易顯得格外划算。

值得注意的是，本次降價促銷的車輛並非展示試駕車，而是2024年全新庫存車輛。特斯拉希望藉由此一優惠，加速消化去年的庫存，同時刺激市場對Cybertruck的需求。

此前，特斯拉曾於上周推出新的Cybertruck車型「長續航後輪驅動版」，此款新車型的價格比全輪驅動版低約1萬美元。不過，該版本也刪減了許多功能，包括氣壓懸吊系統、貨斗蓋及部分內裝設備，例如座椅採用紡織材質且取消了後排觸控螢幕，這些功能在其他車型中均為標配。

記者28日就Cybertruck降價一事致電灣區特斯拉門店，對方證實了此次2024年庫存車輛折扣優惠一事，但同時也表示，部分2025年款用於展示和試駕的新車也有多達8000元左右的折扣。並且指出，買家無需為年份糾結，因為特斯拉車型與其他品牌車輛不同，車型更新周期一般在四至五年左右，每一年份車型的升級變化並不是太多。

今年以來，因為馬斯克本人在政府中扮演的角色引起爭議，全美各地出現很多抵制特斯拉的抗議活動，Cybertruck的銷量也受到影響。但儘管如此，根據Teslarati的報導，Cybertruck在美國電動皮卡市場仍然穩居銷售冠軍，超越了包括福特F-150 Lightning和雪佛蘭Silverado EV等強大競爭對手。

Cybertruck大打折扣，促銷清庫存。（本報檔案照）
Cybertruck大打折扣，促銷清庫存。（本報檔案照）

特斯拉 Cybertruck Tesla

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