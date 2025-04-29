居民大力請願 馬連縣小鎮郵局將重開

經過居民的不懈努力，灣區海濱小鎮Bolinas恢復了郵局服務。（取自Pexels）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，僻靜的西馬連（Marin）海灘小鎮Bolinas終於要恢復郵局了，這標誌著長達兩年多的恢復郵局服務的鬥爭終於戰果輝煌。

美國郵局（U.S. Postal Service）25日宣布，在完成 「所有必要的施工 」之後，將於初秋恢復Bolinas的業務。

郵政 局發表聲明︰「衷心感謝客戶，並感謝他們在努力重新開放Bolinas社區的郵政網點時所表現出的耐心。」

在這之前，居民們開展了一場聲勢浩大的拯救郵局運動。他們發起了網上請願，說服眾議員 、民主黨 人賀夫曼（Jared Huffman）遊說美國郵局局長圖利諾（Louis DeJoy），參加當地遊行，並在社區集會上表演以郵政服務為主題的歌曲和詩歌。

博格（John Borg）是Bolinas的居民之一，他帶頭髮起了奪回社區郵局的運動。

他說：「作為一個由志願者積極分子參與的小鎮，我們並不一定能與郵政局取得聯繫。因此，小鎮居民非常高興。這是一個新的篇章。」

Bolinas郵局最初成立於1863年，當時Bolinas還是一個很受歡迎的住宿地，由於租約糾紛，郵局於2023年3月暫時關閉。

在這個充滿藝術氣息的海濱社區約1500名居民中，只有一小部分居民能收到送上門的郵件，這意味著在過去兩年裡，數百名居民不得不長途跋涉去取郵件和包裹。

幾十年來，Bolinas一直是嬉皮士、藝術家和衝浪者逃離大自然的地方，對於Bolinas的居民來說，郵局是他們珍愛的聚會場所和重要的生命線，尤其是對於那些依靠郵局取藥的當地老人來說。

博格說：「當像郵局這樣的主要聚會場所消失時，它就會真正侵蝕小鎮的靈魂，並在我們的市中心造成一片空白。人們不得不去其他郵局取信，所以他們會去那裡買日用品，關閉郵局會帶來很多後遺症。」

博格和Bolinas的其他居民在郵局關閉的第一年裡一直在制定一項計劃，在Bolinas的一個停車場建立一個臨時郵局。他們諮詢了郵政專家，進行了建築設計並制定了預算，但據博格稱，他們的提議遭到了郵政局的拒絕。於是，他們找到了郵局的長期房東，讓雙方再次進行談判。

川普（Donald Trump）總統當選後，他的政府開始大幅削減政府開支，許多居民因此失去了希望。然而，博格和其他活動家依然堅定不移。

博格說：「雖然已經過去了很長時間，但我們還是堅持了下來。」