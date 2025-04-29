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聖荷西第3選區特別選舉 洛佩茲、托迪洛斯6月決選

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
初選得票最高的洛佩茲是矽谷拉丁裔女性聯盟執行董事。 （取自洛佩茲競選網站）
初選得票最高的洛佩茲是矽谷拉丁裔女性聯盟執行董事。 （取自洛佩茲競選網站）

聖塔克拉拉縣選務處（Registrar of Voters，ROV）28日認證8日舉行的聖荷西市第三選區特別選舉結果。由於無人取得超過50%的選票，得票最高的洛佩茲（Gabby Chavez-Lopez）與次高票的托迪洛斯（Anthony Tordillos）將進入6月24日的決選，角逐空出的市議會席位。

托迪洛斯現任聖荷西市計畫委員會主席。（取自托迪洛斯競選網站）
托迪洛斯現任聖荷西市計畫委員會主席。（取自托迪洛斯競選網站）

本次特別選舉起因於前市議員托雷斯（Omar Torres）因醜聞辭職所留下的空缺，選舉吸引了七位候選人參選。最終統計顯示，共有9107人投票，投票率為19.25%。

選務局指出，在統計過程中，對缺失簽名或簽名不符的選票進行了「修正處理」，並對1%的選區進行了手工驗票，以確保計票的準確性和透明度。此外，由於第二名與第三名之間僅差六票，遠低於總投票數的0.25%，符合自動重新計票的啟動標準，因此選務局於4月24日進行了手工重新計票。

代理選務官莫雷萊斯（Matt Moreles）說：「這次經歷自動重新計票和近乎平手的選舉結果，再次說明每一張選票的重要性。您的每一次投票，都有可能改變選舉結果。」

身為矽谷拉丁裔女性聯盟（Latina Coalition of Silicon Valley）執行董事的洛佩茲，強調將藉由與更多市民對話，深入探討地方議題，爭取更廣泛的支持。她此前曾說：「隨著候選人數減少，我們能更深入地討論真正影響社區的議題，而非僅限於短暫的回答。」

托迪洛斯是谷歌公司的資深軟體工程師，畢業於耶魯大學，現任聖荷西市計畫委員會主席。他同樣表示，會展開積極行動，準備在未來數周透過敲門拜票、社區聚會及電話聯絡等方式，加強與選民之間的連結。

聖荷西州立大學政治學教授傑克森（Melinda Jackson）在接受NBC採訪時指出，這場選舉反映出聖荷西政壇出現新生代力量。「相較於國會高齡化現象，聖荷西展現出年輕世代參政的新氣象。現任市長及本次選舉的多位領先候選人年齡皆在30多歲，代表著一股令人振奮的變革力量。」

選務處提醒，6月24日決選的郵寄選票將於5月26日開始寄出，選民必須在6月9日前完成登記，才能參與投票。有關選舉詳情及最新消息，可至選務局網站www.sccvote.org查詢。

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