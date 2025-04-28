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灣區房市警訊 待售屋增加買家觀望 議價空間變大

舊金山訊
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據房地產公司 Redfin 稱，3 月份，舊金山大都會區約有 1300 套新房，包括公寓和小型多戶住宅上市。此為示意圖。(本報檔案照)
據房地產公司 Redfin 稱，3 月份，舊金山大都會區約有 1300 套新房，包括公寓和小型多戶住宅上市。此為示意圖。(本報檔案照)

灣區有更多房屋待售，但買家不買單。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，據房地產公司 Redfin 稱，3 月份舊金山大都會區約有1300套新房，包括公寓和小型多戶住宅上市。 Redfin 將舊金山大都會區定義為舊金山縣和聖馬刁縣。但當月只有 780套房屋的狀態變為「待定」(pending)，即意味著報價已被接受。

這是自2012年以來舊金山都會區3月最大的缺口。2012年以來是Redfin擁有數據的最早年份。

而這並不是單一情形。房地產分析師表示，這個時節通常標誌著春季購屋熱潮的開始，但上個月美國各地的購屋者紛紛退出房地產市場。由於抵押貸款利率仍然很高，而且許多經濟學家警告經濟衰退即將來臨，一些賣家，即使他們在灣區，也不得不降價來達成交易。

蘇富比國際地產舊金山和馬連縣房地產經紀人克勞福德 (AllisonCrawford) 表示：「買家就在那裡。」 「但他們非常挑剔。他們感到緊張和猶豫，因為我們的股市確實像溜溜球(yo-yo)一樣波動。」

進入灣區市場的房屋數量多於銷售數量這一事實，並不一定不尋常。房地產經紀人表示，競價戰通常會爆發在需求最高的房屋上，而其他房產可能需要更長的時間才能售出。但整體而言，銷售趨勢一般與新上市房源趨勢一致，無論上升或下降。

但是今年的情況似乎有所不同，與 2024 年 3 月相比，今年 3 月待售房屋數量有所下降，而新掛牌房屋數量則持續攀升。上一次該月出現這種情況是在 2022 年，當時抵押貸款利率開始飆升，購屋者買房變得更加困難。

房地產經紀公司 Compass 的分析師卡利斯爾（Patrick Carlisle） 表示，很難說經濟不確定性在多大程度上導致了上個月市場放緩。 3 月達成的許多銷售可能是在 2 月或月初達成的，當時川普政府的關稅措施尚未導致股市和消費者信心暴跌。

不過，卡利斯爾補充道，Compass 的數據也表明，需求跟不上供應的增長。南灣的情況尤其如此，那裡的房地產市場整體上比舊金山更具競爭力。

Compass 東灣房地產經紀人米科 (Megan Micco) 表示，買家處於「等待模式」。這種模式每天都在變化。3月初，她在柏克萊的一處房產就有五位有興趣的買家。隨後股市下跌了 5%，所有買家都撤離了。她補充說，這套房子最終以高於掛牌價的價格售出，但經驗表明，買家「顯然受到了驚嚇」。

克勞福德對此表示同意，並解釋說，如果房屋有任何問題，例如，空間不夠大、周圍環境太吵、佈局不理想，買家通常會去別處尋找。她補充說，現在任何需要裝修的東西都很難以全價出售，因為關稅將使建築成本更加昂貴。

對於買家來說，好消息是一些賣家更願意降價，特別是當他們需要快速行動時。 Redfin 數據顯示，3 月舊金山大都會區 20% 的待售房屋價格下跌，低於加州整體的 30%，但略高於 2024 年的 17%。

舊金山 房地產 大都會

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