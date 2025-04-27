市長話金山／新任市府就職100日 改革見成效

舊金山市長羅偉。(羅偉辦公室提供)

各位讀者大家好，這一期，我想和大家做一個階段性彙報。

上周五是我們新任政府就職100日，也剛好是舊金山 1906年大地震 119周年紀念日，這一天每年都在提醒著我們，只要齊心協力，舊金山就能浴火重生。119年前我們可以，現在，我們依然在向著這個方向努力。

說到火，中文常常說「新官上任三把火」， 相信大家對我的「火」都不陌生。

舊金山居民的大部分需求都不具有政治爭議性，無論何種年齡、性別、種族，大家的基本的需求，不過是一家大小安全地走在乾淨衛生的街道上；開店做生意能減少繁瑣手續順順利利。

對我來說，變革宜早不宜遲，甚至我上任後第一個變革，其實是改變了市長辦公室的架構。長久以來，幕僚長對接全市58個政府部門，再直接向市長彙報。但我增設了四個幕僚主任的職位，他們各展所長但又互相配合，不僅僅是向我彙報，最重要是他們能密切地和各部門溝通，讓各部門在處理同一個問題的時候，能通力合作而不是各行其是。這種化零為整的模式，我們已經運用了在改善無家可歸者和精神疾病問題上，時日尚短，但我們已經看到了初步的成效，並且會不斷改進。

正如我在工作階段彙報中說的：「我在這第一個100天中學到的是，沒看到的問題，我們是解決不了的。」

所以在第100天當天，我直面了一些問題。

我走在華埠 的街頭，從遊客民眾眾多的花園角一直走到本地居民購買日常所需兼交通幹道的士德頓街。我看到無家可歸者的問題，聽到了大家對未來經濟的擔憂，也了解到困擾不少小商業東主的民生問題。

我也走到了米慎街街頭，這些我走了很多很多遍的路口，我想的是，要怎樣才能改善這裡的公開毒品市場，改善治安，讓這些景象不會在讓眾人對舊金山望而卻步。

但我也光顧了日落區和列治文區的小商業，慶祝了在金融區新開的老字號。

我看到了一些我們需要改善的問題，同時，我內心也充滿希望，因為我知道我們正在改革，希望解決這些問題。

這是五年來，第一次民眾開始感到舊金山正在向正確的方向前進。我們沒有邁出一步，但起碼 ，我們轉向了正確的方向。

但這個道路上還有重重障礙，我們現在面臨著超過10億的財政赤字，不能寄望於聯邦和州的資助，而未來的經濟前景也並不明朗。這些是我們舊金山幾十年來從未遇到過的困境。