佛利蒙車站「動物開膛案」 證實是綿羊 市長：太噁心卑鄙

在佛利蒙火車站發現被斬首開膛的動物證實是羊，市長要求警方進一步調查。（電視新聞截圖）

聖荷西 信使報（ Mercury News）報導，佛利蒙市市長薩爾萬（Raj Salwan）稱，最近在該市發現的被斬首和 「開膛破肚 」的綿羊遺骸 「令人作嘔、卑鄙無恥」。在調查人員結案後，他正敦促警方給出答案。

13日在Centerville火車站發現的兩具後來被確定為綿羊的動物遺骸給公眾留下了許多未解之謎，之後警方以沒有 「邪惡或儀式活動 」的證據和 「沒有發現犯罪 」為由中止了調查。

薩爾萬在接受採訪時說，這起事件 「非常詭異」，他說自己在23日下午給佛利蒙警察局局長華盛頓（Sean Washington）打了電話，要求他繼續調查。

薩爾萬說：「我希望他們繼續調查，查個水落石出，因為這太噁心、太卑鄙了。」

他補充說：「我認為這是一種犯罪。」

警方稱，戴維斯加大（UC Davis）獸醫遺傳學實驗室的一名法醫鑑定這些動物是南非 （South Africa）品種的多爾帕羊（Dorper sheep），它們以適應不同氣候而聞名。戴維斯加大的發言人拒絕了「信使報」查看綿羊遺體屍檢報告（或動物解剖）的要求。

4 月 13 日下午 2:30 左右，美國鐵路公司（Amtrak）的官員在 Centerville 火車站（Fremont 大道37260號）的公園長椅上發現了這具遺骸，隨後聯繫了市警察局。

據當局稱，在火車站發現了幾個袋子，其中似乎有動物腸子或內臟。

據市政府發言人博斯克（Geneva Bosques）稱，戴維斯加大獸醫鑑證小組的進一步調查似乎表明，這些殘骸據稱是被 「專業 」屠宰的，屠宰方式與食用方式一致。博斯克說，該市知道該地區有幾家餐館用綿羊或山羊烹製某些菜餚，但無法確定這些遺骸是否來自其中任何一家餐館。

她還說，警方詢問了兩名目擊者，他們向警方報告發現了這些遺骸，但他們最初看到這些遺骸時正在火車上，沒有任何關於誰可能對這些遺骸負責的更多信息。她補充說，視頻監控攝像頭當時也沒有工作。

博斯克說：「這很不尋常，我們確實有很多疑問。在沒有證據的情況下，我們無法確定它們是從哪裡來的。」

佛利蒙警方和局長沒有立即回應周四上午的置評請求。

「我不希望這種事情再次發生，」薩爾萬說，「如果有人真的想傷害動物，這些事情只會變得更糟。」