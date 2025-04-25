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屋崙聯合學區解雇總監強森崔摩 曝露內部分歧

編譯廖宜怡／綜合報導
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屋崙聯合學區委員會23日正式投票通過解雇總監強森-崔摩。（電視新聞截圖）
屋崙聯合學區委員會23日正式投票通過解雇總監強森-崔摩。（電視新聞截圖）

屋崙聯合學區（Oakland Unified School District）23日在一場具爭議性會議上正式解雇學區總監強森-崔摩（Kyla Johnson-Trammell），但未說明解雇理由。據了解，學區已與強森-崔摩達成自願離職協議。

聖荷西信使報報導，屋崙聯合學區在2003年宣布破產後，向加州政府借貸了1億美元。強森-崔摩於2017年上任，一直帶領著學區朝擺脫加州和阿拉米達縣教育官員監管的目標前進。如今這筆貸款即將還清，學區很快就能解除目前的破產接管狀態收回財政控制權。

儘管如此，屋崙聯合學區解雇強森-崔摩的舉措，曝露了學區委員會內部持續存在的分歧。

學區委員會有意解雇強森-崔摩一事，早在4月初由學區委員哈欽森（Mike Hutchinson）披露。哈欽森23日在會議上與其他兩名委員貝里（Patrice Berry）和湯普森（Clifford Thompson）投下反對票，但仍無法保住強森-崔摩。委員會主席布魯哈德（Jennifer Brouhard）並未公布投票表決過程細節。

根據強森-崔摩和布魯哈德發表的聯合聲明，強森-崔摩接下來將擔任學區的「名譽總監」，任期為今年7月1日到2026年1月15日，目前還不清楚這項新職務的實際工作為何。

信使報指出，委員會中最先推動解雇強森-崔摩的是布魯哈德、巴契勒（Valarie Bachelor）、拉塔（Rachel Latta）和威廉斯（VanCedric Williams），他們正是23日投下贊成票的四名委員，也是獲得工會「屋崙教育協會」（Oakland Education Association）支持的委員。

哈欽森23日指責與他採取相反立場的委員「公開勾結」工會領袖。在談到學區即將結束破產接管程序時，哈欽森說：「我們應該開香檳慶祝，但考慮到強森-崔摩被解雇，我實在笑不出來。」

阿拉米達縣教育局（Alameda County Office of Education）總監卡斯楚（Alysse Castro）2月在一封信中表示，屋崙聯合學區可能在6月30日前脫離破產接管程序，但由於學區存在資金不足的隱憂，因此仍需要制定完善的支出計畫。

信使報表示，學區兩名學生委員對強森-崔摩被解雇一事似乎一無所知。屋崙高中（Oakland High）11年級生西蒙斯（Maximus Simmons）說：「我沒有收到關於這件事的任何訊息。」

部分家長也對此事表達憤怒，認為社區被蒙在鼓裡，完全沒有機會發表任何意見。他們要求學區委員會對解雇強森-崔摩的決定做出解釋。

學區 屋崙 哈欽森

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