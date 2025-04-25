應對3.2億赤字 交通局長解雇12高管

舊金山市交通局（SFMTA）局長寇淑寶（Julie Kirschbaum）大刀闊斧推動交通局內部重組，解雇了12名高階管理人員。（舊金山交通局官網）

舊金山 市交通局（SFMTA）局長寇淑寶（Julie Kirschbaum）大刀闊斧推動交通局內部重組，解雇了12名高階管理人員，以進一步提高交通局工作效率，應對巨額財政赤字。

「這些變動是為了減少重複職責與因責任不明而產生的混亂。」寇淑寶於23日晚間在給員工的備忘錄中寫道。她強調，這類人事決定「從來都不容易，我會對這些決策承擔全部責任」。

遭解職者之一為交通局首席策略長雷沃斯（Jonathan Rewers）。他在接受採訪時表示，並未事先收到通知。

雷沃斯是交通局董事會會議上的常見簡報人員，專門負責處理如逃票等棘手議題的新設部門。該部門已被裁撤，原有員工分散至其他單位。

在24日對此事做出回應時，雷沃斯透過簡訊表示：「作為一名行政級別的員工，我理解重組的必要，需求與技能總會隨時間而演變。你知道自己簽下的是什麼。我在交通局有一段很棒的經歷，我的團隊做出了卓越表現，也為公共服務設下最高標準。我走訪世界各地，當我提起我們在舊金山完成的成就，不論是在中國、倫敦或杜拜，SFMTA都被視為一個與眾不同的機構。」

交通局正面臨高達3.22億元的預算赤字，預估未來還將擴大。交通局董事會本周舉辦研討會，討論如何挽救其龐大的交通運輸系統與其他服務項目，包括停車管理與學校交通導護。

交通局官員指出，若非已實施多項削減措施，赤字恐將擴大至4.4億元。過去一年來，該局裁撤人事、縮減招聘、削減一次性投資，並縮減Muni公車路線與班次，其中部分路線提早在市場街（Market Street）折返。

同時，交通局也試圖透過增加逃票查核次數以提高收入，並新設專用車道加速公車運行。隨著自動車牌辨識器及線上拖吊聽證排程等科技上路，營運成本亦有所下降。